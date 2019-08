Podpisanie nowej umowy nie wystarczy, by zrezygnować z OC u dotychczasowego ubezpieczyciela. Konieczne jest złożenie wypowiedzenia umowy. Podpowiadamy, kiedy i jak to zrobić.

Wypowiedzenie umowy OC – jak złożyć wniosek?

Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć w formie pisemnej. W dokumencie powinny się znaleźć takie informacje, jak: nasze dane osobowe (imię, nazwisko, adres), nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer wypowiadanej polisy OC, dane pojazdu, a także odpowiedni numer artykułu z ustawy.

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY OC

Wypowiedzenie umowy OC – kiedy?

Rezygnacje możemy złożyć na przykład, gdy chcemy zmienić swojego ubezpieczyciela. Ważne jest jednak, by złożyć wypowiedzenie najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniej polisy. Jeżeli tego nie zrobimy ochrona przedłuży się automatycznie i tym samym zapłacimy dodatkową składkę za OC. Gdy złożymy wypowiedzenie po terminie odnowienia się polisy OC, konieczne będzie uregulowanie części składki za okres od wznowienia polisy do złożenia wypowiedzenia.

Osoby, które zakupiły ubezpieczenie OC w internecie i chcą z niej zrezygnować mają 30 dni na wypowiedzenie umowy. Również i w tym przypadku trzeba jednak uregulować składkę za czas ochronny. W przypadku, gdy we wspomnianym okresie dojdzie do szkody z ubezpieczenia OC, odstąpienie od umowy będzie niemożliwe.

W przypadku, gdy ubezpieczony pojazd został skradziony należy go wyrejestrować w urzędzie. Następnie należy złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu do ubezpieczyciela i zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu. Zwrot składki powinien być naliczany od dnia wyrejestrowania pojazdu. Tak samo należy zrobić w przypadku, gdy pojazd został całkowicie zniszczony.

Wypowiedzieć umowę OC można także, gdy chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe dla zakupionego wcześniej używanego pojazdu.

Jak dostarczyć wypowiedzenie OC?

Jest kilka sposobów na dostarczenie wypowiedzenia OC w formie pisemnej. Można to zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej, na przykład w formie listu poleconego lub innej rejestrowanej przesyłki. Rezygnację można też przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej, osobiście w dowolnej placówce towarzystwa ubezpieczeniowego lub na wskazany przez nie adres mailowy.

Przy złożeniu wypowiedzenia za pomocą przesyłki Poczty Polskiej ważna jest data jej nadania.

Przerwy w ochronie OC i kary

Jeżeli decydujemy się na rezygnację z dotychczasowego OC, musimy pamiętać o tym, by zawrzeć nową umowę. W przypadku, gdy zdarzą się przerwy w ubezpieczeniu OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na kierowcę karę. Wartość kar za brak ubezpieczenia w tym roku wynosi: do 3 dni - 900 zł, do 14 dni - 2250 zł, a powyżej 14 dni - 4500 zł.