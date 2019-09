Z naszych szacunków wynika, że na wypłaty dla turystów wystarczy - powiedziała w środę Renata Mentlewicz z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Po pierwszym półroczu TFG zgromadził 120 milionów złotych. Poszkodowani turyści powinni kontaktować się z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim.

- W pierwszej kolejności turyści powinni kontaktować się z urzędem marszałkowskim, który uruchomił już gwarancje (ubezpieczeniowe - red.), które posiada firma Neckermann. Urząd marszałkowski będzie zapewniał wszelkie powroty albo zapewniał środki na kontynuację pobytu. Na stronie urzędu jest informacja, co, gdzie i jak należy zgłaszać. Wszyscy poszkodowani, także ci, którzy jeszcze nie wyjechali, wpłacili tylko zaliczki, powinni zgłaszać się do urzędu albo do gwaranta - poinformowała dyrektor biura TFG.

Turyści, którzy utknęli za granicą, mogą się też kontaktować z konsulem. - Konsul też ma informacje, jak postępować w takiej sytuacji - dodała.

Mentlewicz zwróciła uwagę, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest drugim filarem systemu zabezpieczeń.

- Będziemy wypłacać środki (z funduszu - red.) dopiero, jak zabraknie środków z gwarancji. Bezpośrednio nie kontaktujemy się z poszkodowanymi. Dostajemy pełną informację o tak zwanej likwidacji szkody od gwaranta, który jest pierwszym filarem - powiedziała.

Po pierwszym półroczu 2019 TFG zgromadził 120 mln zł. - Z naszych szacunków wynika, że na wypłaty dla turystów wystarczy. Jeśli by nam zabrakło, możemy - zgodnie z przepisami prawa - te pieniądze na szybko pożyczyć z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub pożyczyć na zewnątrz w banku. My mamy takie zadanie, żeby wszystkie roszczenia poszkodowanych klientów zostały zaspokojone - zapewniła Mentlewicz.

Na pytanie, czy będzie zwiększona składka na TFG, odpowiedziała, że "wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości będą te wypłaty, jak dużo fundusz będzie uszczuplony". - Jeżeli to nie będą jakieś wysokie kwoty, to wiadomo, że nie. To nie jest nasza decyzja, to jest decyzja ministra sportu i turystyki - poinformowała.

Niewypłacalność

Turystyczny Fundusz gwarantuje dodatkowe środki na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży. Pieniądze w TFG pochodzą ze składek uiszczanych przez touroperatorów.

W środę biuro podróży Neckermann Polska poinformowało, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. Jest to efekt problemów brytyjskiego biura podróży Thomas Cook, z którym Neckermann był powiązany kapitałowo.

Obecnie za granicą przebywa ok. 3600 turystów Neckermann Polska. Na zimę sprzedano 14 tys. wycieczek.