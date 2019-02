jadwiga_maczka

2019-02-16 12:35:21

Najpierw nauczcie pieszych przechodzenia przez jezdnię by nie wchodzili lub wbiegali bezpośrednio pod auta bo jezdnia to nie chodnik. Mogli by trochę się rozejrzeć czy pojazd się zatrzymuje bo w przeciwnym wypadku mogą zginąć i co z tego , że mieli pierwszeństwo .