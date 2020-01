W żadnym państwie nie udało się rozbić kumulacji w Eurojackpot. Oznacza to, że w przyszłym tygodniu do wygrania będzie nawet 225 milionów złotych - poinformował Totalizator Sportowy. Najwyższe wygrane, drugiego stopnia, odnotowano w Niemczech i Czechach.

W piątek 10 stycznia wylosowano następujące liczby: 4, 14, 25, 34, 49 oraz 4, 9.

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to 27 wygranych piątego stopnia w wysokości ponad 27 tysięcy złotych. Najwięcej, bo blisko 22 tysiące, zanotowano zaś wygranych po 34 złotych.

Dwie wygrane drugiego stopnia padły za to w Czechach i Niemczech - po nieco ponad milion euro.

W żadnym państwie biorącym udział w loterii nie udało się jednak rozbić kumulacji. W efekcie w najbliższy piątek (17 stycznia) do zgarnięcia będzie 225 milionów złotych.

Eurojackpot w Polsce

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. We wrześniu 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

W grze uczestniczy 18 europejskich państw, stąd kwoty na wygrane są tak duże. Wszyscy grający mają takie same szanse.

Opłata za zakład wynosi 12,50 złotego. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Może wybrać własne liczby lub zdać się na los. Zakład zawierany jest na jedno najbliższe losowanie.