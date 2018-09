Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli średnich i dużych firmach, wzrosło w sierpniu do poziomu prawie 4,8 tysiąca złotych - wynika z wtorkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To około 3,4 tysiąca złotych "na rękę".

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku wyniosło 4798,27 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,8 proc., po wzroście o 7,2 proc. w lipcu.



Według GUS zatrudnienie w sierpniu rok do roku wzrosło o 3,4 proc., po wzroście o 3,5 proc. w lipcu.

"Słabsze, ale nadal bardzo dobre dane"

- Te dane są nieco gorsze od oczekiwań, bo spodziewano się wzrostu zatrudnienia 3,5 proc. i ponad 7-proc. wzrostu płac - powiedział Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

Zaznaczył jednak, że nadal są to bardzo dobre dane. - W dalszym ciągu rynek pracy trzyma się bardzo dobrze. Zatrudnienie zwiększa się, płace rosną, w granicach 7 proc. rok do roku - wyliczył.

Zdaniem Kuczyńskiego pokazuje to, że na razie ochłodzenia gospodarczego nie widać. - Jest okres kiedy wykorzystujemy środki z UE do maksimum. Dlatego, że musimy je do końca obecnej unijnej perspektywy budżetowej wydać - powiedział.



Ekspert przypomniał, że wzrost gospodarczy jest w granicach 5 proc. - Nic dziwnego zatem, że rynek pracy trzyma się dobrze - zaznaczył.

"Presja płacowa" utrzymana

Ekonomista z Pekao Piotr Piękoś zwrócił uwagę, że w sierpniu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw znalazła się poniżej konsensusu prognoz na poziomie 7,0 proc. rok do roku.

- Z jednej strony spadek do wyraźnie ujemnego poziomu zanotowała najpewniej dynamika płac w górnictwie ze względu na bardzo wysoką zeszłoroczną bazę odniesienia (efekt premiowy), zaś z drugiej strony dynamikę płac w przetwórstwie obniżyły mniej korzystne efekty kalendarzowe niż przed miesiącem - wskazał.

Dodał, że "fundamentalnie" sytuacja w zakresie płac nie uległa istotnej zmianie. - Utrzymujące się braki kadrowe w otoczeniu wysokiego wzrostu gospodarczego podtrzymują presję płacową, w związku z czym oczekujemy, że w dalszej części roku dynamika płac będzie pozostawać na podwyższonych poziomach - w okolicach 7-8 proc. rok do roku - ocenił.



Odnosząc się do danych dotyczących zatrudnienia - Piękoś podkreślił - w ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała niespodziewany spadek o 2 tys. wobec wzrostu o 5 tys. w sierpniu przed rokiem. - Biorąc pod uwagę cały czas rosnący poziom wakatów w polskiej gospodarce, odczyt ten wpisuje się w średnioterminowy scenariusz wyhamowywania tempa wzrostu zatrudnienia w następstwie kurczącej się podaży pracy przy rekordowo niskim bezrobociu - dodał.



Przedstawiciel banku Pekao zaznaczył ponadto, że wtorkowe dane GUS przekładają się na spadek dynamiki realnego funduszu płac w sierpniu do 8,2 proc. rok do roku z 8,7 proc. rok do roku w lipcu.