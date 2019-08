Odtwórz: Schetyna przed komisją do spaw VAT: Kamiński ma pełną wiedzę na temat pracy CBA

5182,43 złotych - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ubiegłym miesiącu. Podawane przez Główny Urząd Statyczny dane nie obrazują jednak pełnej sytuacji na rynku pracy.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Według nich średnie wynagrodzenie brutto w lipcu 2019 roku wyniosło 5182,43 złotych. Warto jednak pamiętać, że podawane przez GUS dane to tylko wskaźnik statystyczny i nie obrazują sytuacji na całym rynku pracy.

Co bierze pod uwagę GUS?

Prezentowane przez GUS co miesiąc dane dotyczą bowiem tylko firm zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników. Statystyka pomija na przykład najmniejsze firmy, w których pracuje wielu Polaków. Podawane przez urząd informacje dotyczą tylko 6,2 miliona pracowników. W naszym kraju pracuje ogółem 16,3 miliona osób.



Badanie GUS obejmuje też tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że w danych urzędu nie są uwzględniane zarobki osób pracujących na przykład na umowie o dzieło, czy umowie zleceniu.



Musimy również pamiętać, że statystyka prezentuje wynagrodzenia brutto. Przeciętne wynagrodzenie netto, czyli "na rękę", wynosi już w lipcu mniej - 3677,44 złotych.



Dane o przeciętnym wynagrodzeniu ukazują też średnią arytmetyczną, która może być zniekształcona przez garstkę najlepiej zarabiających pracowników. Przykładowo, jeżeli prezes danej firmy zarabia 50 tysięcy złotych, a pozostałych dziewięciu zatrudnionych 2,5 tysiąca złotych, to średnia zarobków w tym przedsiębiorstwie wynosi 7250 złotych.

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata publikuje szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Według danych opublikowanych pod koniec 2017 roku, najczęściej występującym wynagrodzeniem (dominanta) w październiku 2016 roku była kwota 2074,03 złote, czyli 1511,61 złotych netto (na rękę).

Po co więc potrzebne są nam dane o średnim wynagrodzeniu? To wskaźnik pokazujący trendy w gospodarce, na podstawie którego obliczana jest też wartość wielu składek i świadczeń.