Osoby, które opuszczają Polskę na dłużej niż pół roku, muszą zgłosić swój wyjazd - zwraca uwagę Ministerstwo Cyfryzacji. Jak wskazano, taki obowiązek nakłada na nas ustawa o ewidencji ludności.

Resort w komunikacie podał, by zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczamy kraj.

"Zdajemy sobie sprawę, że każdy dłuższy wyjazd to także sporo formalności. Dlatego na tyle, na ile jest to możliwe, staramy się je ograniczać do minimum. Wyjazd za granicę można zgłosić choćby z wiozącej nas na lotnisko taksówki. Jedyne czego potrzebujemy to internet i Profil Zaufany" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak to zrobić?

Jak tłumaczą przedstawiciele MC, aby zgłosić wyjazd należy wejść na stronę stronę obywatel.gov.pl i wybrać e-usługę "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej". Następnie należy kliknąć "Załatw sprawę", a system przeniesienie nas na stronę Profilu Zaufanego.

Po tym jak zalogujemy się na nasze konto, system z powrotem przeniesie nas na platformę ePUAP. Do wypełnienia pozostaje formularz, który kierujemy do urzędu gminy, na terenie której mieszkamy. Po wypełnieniu formularza klikamy "Dalej", a potem "Podpisz". Po wysłaniu formularza otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Usługa jest bezpłatna i - zgodnie z zapewnieniami resortu - urzędnik od razu przyjmie nasze zgłoszenie.

Co ważne, ministerstwo przypomina, że w ciągu 30 dni - licząc od dnia przybycia - mamy obowiązek zgłoszenia powrotu do kraju.

Tak jak w przypadku zgłoszenia wyjazdu - można zrobić to bezpłatnie na stronie obywatel.gov.pl.

Profil Zaufany

Profil Zaufany najszybciej można założyć na stronie banku. Druga opcja, to wypełnienie formularza online, po czym (w ciągu 14 dni) udanie się do jednego z 1500 punktów potwierdzających i tam sfinalizowanie tego procesu.

Profil Zaufany jest potrzebny po to, w trakcie załatwiania online spraw urzędowych "bezpiecznie i pewnie identyfikować się w internecie". Dzięki niemu można podpisać na przykład pismo do urzędu czy złożycie wniosek o nowe dokumenty. Co ważne, można to zrobić także będąc za granicą.

Jedynym warunkiem jest posiadanie polskiego numeru telefonu. Jest on niezbędny, by otrzymać SMS-a z kodem autoryzacyjnym, który jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji.