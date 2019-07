Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Wydatki Polaków związane z podróżami wyniosły w 2018 roku 72,5 miliarda złotych - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 9,7 procenta więcej niż rok wcześniej.

Urząd poinformował też, że wydatki Polaków na krajowe wyjazdy z noclegami wyniosły 27,7 mld zł, czyli o 10,5 proc. więcej niż w 2017 r. Na zagraniczne wyjazdy z noclegami Polacy wydali 31,4 mld zł (o 11,4 proc. więcej niż w 2017 r.), a na zagraniczne podróże jednodniowe - 13,4 mld zł (o 4,7 proc. więcej niż w 2017 r.).



Według GUS przeciętne wydatki jednej osoby na podróż krajową trwającą 2-4 dni wyniosły 328 zł, na podróż trwającą 5 dni lub dłużej - 968 zł, a na zagraniczną odpowiednio 1748 zł i 2644 zł. Z kolei na jedną zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 374 zł.

Ulubione kierunki Polaków

Jak poinformowała pod koniec czerwca Polska Izba Turystyki (PIT) najczęściej wybieranymi przez Polaków kierunkami zagranicznych wakacji są Turcja i Grecja.

- Według danych rezerwacyjnych rok 2019 to powrót kierunków przez kilka lat mniej obecnych na rynku: Turcji, Egiptu i Tunezji - powiedziała rzecznik prasowa Polskiej Izby Turystyki Ewa Kubaczyk.



Dodała, że Turcja była w tym roku liderem wczesnej rezerwacji, zwłaszcza przed weekendem majowym. Obecnie zajmuje wraz z Grecją czołową lokatę. - Oba kierunki wybrało ponad 20 procent klientów biur podróży - podała Ewa Kubaczyk.



Według PIT wśród polskich turystów popularnością cieszą się też Bułgaria, Hiszpania i Egipt oraz Tunezja i Albania. - Chętnie też jeździmy na wakacje do Włoch i Chorwacji. Ta ostatnia najczęściej jest rezerwowana z dojazdem własnym, co wpływa na stosunkowo niską cenę - podała.