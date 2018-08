Konsorcjum, na którego czele stoi firma Porr zostało oficjalne wybrane na nowego wykonawcę tunelu w Świnoujściu - poinformował szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin. Wartość kontraktu wynosi ponad 793 milionów złotych. Nie wiadomo jednak, czy firma zdecyduje się na podpisanie umowy.

W dniu dzisiejszym dokonano ponownego wyboru wykonawcy zadania pn. "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną". Jest nim konsorcjum firm Porr S.A., Porr Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol - Szczecin S.A" - poinformowała GDDKiA w piątkowym komunikacie.

Firma wycofała się z budowy tunelu w Świnoujściu. Zdecydowały trzy powody

Jak dodano zaistniała sytuacja spowodowana jest podjęciem przez firmę Astaldi decyzji o nie podpisywaniu umowy na budowę tunelu o czym oficjalnie poinformowała miasto w piątek. Umowa miała być podpisana w wyznaczonym przez miasto terminie 3 sierpnia.

Włoska firma podała w komunikacie kilka powodów odstąpienia od podpisania umowy. Pierwszym z nich jest upływ "prawie dwóch lat od przedstawienia oferty do rozpoczęcia robót", kolejnym - brak "rzeczywistej waloryzacji kosztów robót w Polsce, które tylko w ostatnim czasie wzrosły o 30 proc." Wymieniono też duże ryzyko "wydłużania się procedur rozliczania robót dodatkowych" oraz braki w dostępie "do zasobów materiałowych i osobowych na polskim rynku".

Oferta sprzed roku

Branżowy portal rynekinfrastruktury.pl zwraca uwagę, że propozycja złożona przez nowo wybranego wykonawcę została przedstawiona inwestorowi niemal rok temu. W tej sytuacji możliwe jest to, że również i ta propozycja nie będzie już aktualna.

- Musimy najpierw przeanalizować naszą ofertę. Nie należy zapominać, że została ona złożona prawie rok temu. Musimy dokonać niezbędnych obliczeń i wtedy podejmiemy decyzję o ewentualnym podpisaniu umowy - mówi Mateusz Gdowski, rzecznik prasowy firmy Porr, cytowany przez portal.

Władze miasta poinformowały, że dotychczas Astaldi zapewniało, że chce podpisać umowę, a jedynie prosiło o prolongaty terminów. "W pismach z dni 3 lipca i 19 lipca br. włoski koncern zapewniał, że negocjuje z bankami Gwarancję Należytego Wykonania (kwota stanowi 10 proc. wartości kontraktu)" - czytamy w komunikacie miasta. Jak podkreślono, wadium 10 mln zł, które konsorcjum wpłaciło przystępując do procedury "przechodzi na rzecz inwestora - czyli Miasta Świnoujście".



Poinformowano też, że miasto zaprosi do podpisania umowy konsorcjum firm Porr S.A., które złożyło drugą najkorzystniejszą ofertę na kwotę ponad 793 mln zł.

Długa droga projektu

Konsorcjum firm Astaldi wygrało przetarg na tunel łączący wyspy Uznam i Wolin w połowie kwietnia br. Od decyzji odwołała się firma Porr, jednak Krajowa Izba Odwoławcza wniosek oddaliła.



Realizacja tunelu w Świnoujściu powinna zakończyć się cztery lata po podpisaniu umowy.



W listopadzie 2017 roku GDDKiA poinformowała, że komisja przetargowa wybrała konsorcjum Astaldi S.p.A. i Ghella S.p.A. na wykonawcę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Odwołanie od tej decyzji złożyli do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dwaj oferenci - konsorcjum Toto oraz konsorcjum Porr. KIO uznała odwołania. Konieczne było unieważnienie poprzednich rozstrzygnięć i dokonanie ponownej oceny ofert.



Konsorcjum Toto zaskarżyło natomiast do sądu decyzję KIO w sprawie uznania odwołania złożonego przez konsorcjum Porr. Na początku marca br. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał tę skargę (ważność zachowało tylko rozstrzygnięcie KIO w sprawie firmy Toto).



Świnoujście planowało wcześniej zrealizować inwestycję do końca 2021 r. Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości 1,76 km, który pozwoli kierowcom przejechać pod Świną. Wartość inwestycji to ponad 912 mln zł, a dofinansowania unijnego - ponad 775 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.



Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie.

Promy to za mało

Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom, i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Rozwiązaniem komunikacyjnych problemów ma być tunel.



Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.



Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia.