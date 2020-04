Poczta Polska ma odegrać kluczową rolę w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich, które mają odbyć się w formie korespondencyjnej. - Oficjalnie przygotowań nie ma żadnych. Nieoficjalnie docierają do nas informacje, że jakieś tam przygotowania na szczeblu kierownictwa spółki trwają - powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Przed świętami Wielkanocnymi Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Jak mówił na antenie TVN24 wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, kluczową rolę w takim rozwiązaniu miałaby odegrać Poczta Polska. - Techniczna strona operacji byłaby wykonywana przez pocztę - zaznaczył Sasin, który nadzoruje spółkę.

O przygotowaniach w spółce do wyborów mówił w poniedziałek na antenie TVN24 Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Według niego w ramach "nieoficjalnych przygotowań" planowane są: dostarczanie pakietów wyborczych w zespołach dwuosobowych i wygląd protokołów przy doręczaniu pakietów.

Zaznaczył również, że "do dziś nie ma wydanych rozporządzeń przez pana ministra (aktywów państwowych Jacka – red.) Sasina, jak to ma wyglądać".

Dodał, że nie wiadomo jeszcze, kto poza listonoszem będzie doręczał pakiety wyborcze. - Być może drugi pracownik poczty, celem zachowania tak zwanej komisyjności - zaznaczył.

Przewodniczący związkowców stwierdził, że mogą pojawić się również problemy z dostarczaniem pakietów. - Nie wiemy, czy te pakiety będą adresowane imiennie do każdego wyborcy, czy będą jako druki bezadresowe. Czyli jeśli pod danym miejscem zamieszkania jest uprawnionych pięciu obywateli do głosowania, to na ten adres ma być wrzuconych pięć pakietów - wyjaśniał Moniuszko.

Stwierdził też, że prawdopodobnie w jakimś stopniu tym problemem "będzie musiała się zając również poczta, choć dokumenty drukować będzie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych".

A co po wypełnieniu karty mają zrobić wyborcy? - Skrzynki pocztowe, te czerwone, które widzimy na mieście, mają zastępować urny przy wyborach - wyjaśnił Moniuszko.

Na pytanie, czy wyobraża sobie przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia przez pocztę, odparł: - Jako były pracownik poczty nie, nie wyobrażam sobie na ten moment, przy tych warunkach, jakie są.

Zmiany na szczycie

Na początku miesiąca Poczta Polska poinformowała na Twitterze o zmianie na stanowisku prezesa. "Rada Nadzorcza Poczty Polskiej przyjęła do wiadomości dymisję Pana Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Poczty Polskiej i delegowała Pana Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji prezesa Zarządu" - mogliśmy przeczytać w komunikacie spółki.

Zdzikot pełnił wcześniej funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.