Mały ZUS dla małych przedsiębiorców, prosty PIT oraz miliard złotych na wsparcie inwestorów. To tylko część obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, wchodzących w skład "Pakietu dla przedsiębiorców".

Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji w Katowicach przypomniał, że PiS zaproponowało wcześniej tak zwany hattrick Kaczyńskiego. - A więc i płaca minimalna, czternasta emerytura i wyrównanie dopłat dla rolników - podkreślił.



- Ale również przedstawiamy dzisiaj pakt dla przedsiębiorców. Przedstawiamy pakt dla przedsiębiorców, bo nie boimy się odważnych, dobrych, mądrych rozwiązań, które wiemy, że będą służyły polskiemu kapitałowi, polskiej własności - zaznaczył premier.

Zdaniem Morawieckiego "Pakiet dla przedsiębiorców", to "sygnał dla wszystkich polskich przedsiębiorców, że państwo jest z wami".

Pakiet dla przedsiębiorców

1. 500 plus dla małych firm



Prawo i Sprawiedliwość zamierza wprowadzić ulgę w płatności ZUS dla małych firm i mikrofirm, która średnio wyniesie 500 złotych.



Jak wyjaśniał premier Morawiecki, jeżeli przedsiębiorca ma przychód poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, a dochód poniżej 6 tysięcy złotych miesięcznie, średnio zapłaci na ZUS o 500 złotych mniej niż wynosi zryczałtowana składka, którą płaci każdy przedsiębiorca.

Zgodnie z szacunkami PiS dzięki temu małe firmy mają zaoszczędzić ponad 1,2 miliona złotych. Z rozwiązania ma skorzystać ponad 270 tysięcy przedsiębiorców.

Mateusz Morawiecki poinformował, że koszt tej obietnicy wynosi od 1,5 miliarda do 2 miliardów złotych. - W zależności od tego, ile firm będzie korzystało z tego - wyjaśniał premier.

2. Ryczałtowy ZUS bez zmian

Szef rządu zapowiedział także, że zryczałtowana składka ZUS zostaje w obecnej formie dla wszystkich innych przedsiębiorców.

- Zryczałtowany ZUS zostaje tak, jak był do tej pory dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych w przychodach co miesiąc - mówił Morawiecki.

"Pozostali przedsiębiorcy będą rozliczali składki ZUS na obecnych, ryczałtowych zasadach - zmiany nie będą wiązały się z jakimkolwiek podwyższeniem stawek ZUS dla żadnego przedsiębiorcy" - wskazano w "Pakiecie dla przedsiębiorców".

3. Prosty PIT

Pakiet zakłada także czterokrotne podniesienie limitu przychodów, do którego polskie firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT.

Granica ma zostać podniesiona z 250 tysięcy euro do miliona euro rocznych przychodów. "Próg zastosowania ryczałtu będzie w przyszłości dalej podnoszony, do 2 milionów euro" - dodano.

Premier poinformował, że "to wydatek dla budżetu około 1 miliarda złotych". - Przeznaczamy środki budżetu państwa na szybki rozwój mikro-, małych i średnich polskich firm - podkreślił Morawiecki.

4. CIT

Ponadto, PiS zapowiada, że obniżona od 2019 roku stawka CIT do 9 procent obejmie większą liczbę podatników. Limit przychodów dla małego podatnika zostanie podniesiony z 1,2 do 2 milionów euro.

- Podnosimy możliwość rozliczania się na 9-procentowym podatku CIT, jednym z najniższych w Europie, z 1,2 miliona do 2 milionów euro, a więc około 8,5 miliona złotych - mówił premier.

Szef rządu ocenił, że to "zdecydowana poprawa dla dziesiątek tysięcy firm". - Jeszcze niższe podatki, jeszcze więcej pieniędzy na inwestycje. Owszem, pewien koszt dla budżetu, ale uniesiemy ten koszt, bo mamy sprawne, sprawiedliwe państwo i dobrze zarządzane finanse publiczne - podkreślił Mateusz Morawiecki.

5. Miliard złotych na wsparcie inwestorów

PiS przekonuje, że Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestowania w tej części globu. Partia zapowiada, że dla małych i średnich firm, które chcą rozwijać się na rynku, dostępny będzie ponad miliard złotych.

- Dla wszystkich firm, też małych i średnich, tych, które chcą inwestować w innowacyjne procesy, przeznaczamy w programie wsparcia inwestycji strategicznych ponad miliard złotych - powiedział premier.



Pakiet dla przedsiębiorców właśnie podpisany przez ⁦@MorawieckiM⁩ ⁦@pisorgpl⁩ pic.twitter.com/udWtOxyqd1 — Jerzy Kwieciński (@JerzyKwiecinski) September 21, 2019

