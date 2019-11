Pasażerowie będą mogli sami wybrać sobie miejsce przy zakupie biletu przez internet - informuje PKP Intercity. Udogodnienie będzie dotyczyło połączeń obsługiwanych przez składy Pendolino, Dart i Flirt. Przewoźnik poinformował też o wprowadzeniu wi-fi we wszystkich pociągach Pendolino.

- Wprowadziliśmy graficzną prezentację miejsc w pociągach obsługiwanych przez elektryczne zespoły trakcyjne. Oznacza to, że pasażerowie kupując nasze bilety mogą je zamawiać przez system klikając na konkretne miejsce w wagonie - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Rezerwacja miejsc

Chraniuk dodał, że usługa działa na razie w pociągach obsługiwanych przez składy Pendolino, Pesa Dart i Flirt, ale docelowo taka możliwość ma być również dostępna w składach obsługiwanych przez pociągi składające się z wagonów.



Korzystając z graficznej rezerwacji można jednocześnie kupić do sześciu biletów.

Rozwiązanie zostało wprowadzone dla połączeń realizowanych od 15 grudnia, czyli od dnia wejścia w życie nowego rocznego rozkładu jazdy.

"Na dole ekranu wystarczy nacisnąć przycisk "Wybierz miejsce ze schematu". Wyświetla się wówczas schemat układu miejsc w danej części pociągu, które można łatwo zaznaczyć. Na tym etapie pasażer może zdecydować, czy woli siedzieć przy oknie czy przy korytarzu. Zobaczy, gdzie jest wejście, toaleta, miejsce na bagaże. Nowe rozwiązanie ułatwia także wybieranie miejsc obok siebie w przypadku podróży z rodziną czy znajomymi" - informuje w swoim komunikacie PKP Intercity.



Wi-fi w każdym Pendolino

PKP Intercity poinformowało też o zakończeniu montażu bezprzewodowej łączności wi-fi w pociągach Pendolino kursujących po Polsce.



- Zakończyliśmy montaż bezprzewodowej łączności wi-fi we wszystkich dostępnych pociągach Pendolino. Proces ten rozpoczęliśmy w grudniu 2018 roku. Ostatni skład został w nią wyposażony 20 listopada - powiedział prezes PKP Intercity. Dodał, że na zamontowanie czeka jeszcze pociąg, który został uszkodzony w wypadku pod Ozimkiem w kwietniu 2017 roku.



Chraniuk przekazał, że koszt montażu instalacji i jej konserwacja oraz utrzymanie przez pięć lat to 31,7 mln zł.



Z informacji PKP Intercity wynika, że sieć wi-fi jest dostępna w 341 składach i wagonach, w tym w 19 składach Pendolino, 20 składach Pesa Dart, 20 składach Flirt.



Zgodnie z planami spółki do roku 2023 bezprzewodowy internet będzie stanowił standardowe wyposażenie około 80 proc. składów PKP Intercity, docelowo zaś sieć wi-fi będą miały wszystkie pociągi spółki.



Bezpłatna usługa

Resmer poinformował, że do Pendolino sygnał wi-fi dostarczany jest przez trzech operatorów, a system w pociągu wybiera ten, który jest najsilniejszy.



Korzystanie z wi-fi jest bezpłatne. Można wybrać dwie wersje logowania. Pierwsza zapewnia korzystanie z łączności bezprzewodowej przez 15 min. W tym przypadku wystarczy zaakceptować regulamin. Druga wersja logowania zapewnia dostęp do sieci bez ograniczeń, ale wymaga podania własnego adresu e-mail.



PKP Intercity kupiło pociągi Pendolino od firmy Alstom w maju 2011 r. Koszt 20 pociągów to około 400 mln euro. Kontrakt o wartości 665 mln euro objął także budowę zaplecza technicznego w Warszawie i koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.

Trzeci przewoźnik w Polsce

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego za okres od stycznia do sierpnia tego roku wynika, że przewoźnicy w Polsce obsłużyli w tym czasie ponad 217 milionów pasażerów.

Najwięcej z nich skorzystało z usług Przewozów Regionalnych. Na drugim znalazły się Koleje Mazowieckie, a na trzecim - PKP Intercity. Pierwszą piątkę uzupełniły: PKP SKM oraz Koleje Śląskie.