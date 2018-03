Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Kukiz'15, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiedzieli się w czwartek za powołaniem, zapowiedzianej przez Prawo i Sprawiedliwość, sejmowej komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT. - Myślę, że dwa tygodnie po świętach komisja rozpocznie działanie - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Poseł PiS Marcin Horała zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej, że po świętach partia złoży uchwałę o powołaniu komisji śledczej.

- Myślę, że jakieś dwa tygodnie po świętach komisja rozpocznie działanie. Będziemy się starali, żeby to szybko ruszyło - powiedział z kolei Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS.

Zielone światło

Za powołaniem komisji opowiedziały się w czwartek wszystkie kluby.

- Będziemy wzywać premiera Mateusza Morawieckiego, który jako minister finansów o dwa lata opóźnił działanie zmian wprowadzonych przez PO, które uszczelniają system podatkowy, w tym system VAT - zapowiedział szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann.



Powołanie komisji śledczej poprze także klub Kukiz'15. Poseł z tego ugrupowania Marek Jakubiak powiedział, że "komisja powinna powstać dziewięć miesięcy temu, kiedy Kukiz'15 składał w Sejmie wniosek o jej powołanie".

- Braki VAT-u zaczęły pojawiać się już od 2007 roku, więc pojawia się pytanie, w którym momencie zostało zmienione prawo na tyle, żeby umożliwić karuzelę VAT-owską i inne metody unikania płacenia podatku - mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Zapowiedziała, że Nowoczesna będzie postulować, aby prace komisji śledczej obejmowały okres od 2005 roku.



Rzecznik PSL Jakub Stefaniak podkreślił z kolei: "Wszystko zależy od PiS, jeśli tego chcą, to proszę bardzo - z założeniem, że ta komisja będzie pracowała rzetelnie, a nie będzie szopką polityczną". Jego zdaniem warto też zastanowić się, czy zamiast powoływać komisję śledczą nie dać większych uprawnień sejmowej komisji ds. specsłużb.

Więcej oskarżonych

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w czwartek, że "jeśli porównamy rok 2015 do roku 2017, liczba oskarżonych w sprawach wielkich afer VAT-owskich wzrosła prawie trzykrotnie".

- W 2015 roku było to 329 osób, a w tej chwili jest to prawie 900 osób oskarżonych o tego rodzaju przestępstwa. Liczba podejrzanych, tymczasowo aresztowanych, wzrosła przeszło trzykrotnie, z 160 do 540 osób. Jeśli popatrzymy na wartość mienia zabezpieczonego w związku z postępowaniami VAT-owskimi, to wzrosła z 200 milionów złotych do miliarda zł, czyli jest to pięciokrotny wzrost kwot zajętych - mówił w czwartek minister Ziobro.

Długa droga

Zapowiedź powołania komisji ds. wyłudzeń VAT padła już we wrześniu ubiegłego roku. Ówczesna premier Beata Szydło mówiła, że "Polakom należy się wyjaśnienie, gdzie ich pieniądze wypływały".

Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania komisji. Komisję śledczą powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład Sejm bezwzględną większością głosów.