Wspólny Bilet może objąć w przyszłości podróże samolotami, autobusami oraz przejazdy taksówkami. Resort infrastruktury planuje bowiem dalszy rozwój tego projektu.

"Planuje się dalszy rozwój projektu Wspólny Bilet, w tym w internetowej i mobilnej aplikacji Bilkom. W ramach projektu istnieje możliwość zakupu jednego biletu na całą podróż – niezależnie od tego, z jakich pociągów pasażer korzysta i na jakich trasach podróżuje" - napisał w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.



"W perspektywie, planowana jest rozbudowa oferty nie tylko o kolejnych przewoźników kolejowych, ale również autobusowych, lotniczych i taksówki oraz o inne usługi potrzebne do kompleksowego zaplanowania podróży, jak np. możliwość zarezerwowania noclegu w hotelu" - dodał wiceminister.

Jeden bilet na całą podróż

We Wspólnym Bilecie, dostępnym dla pasażerów kolei od grudnia 2018 roku, uczestniczą obecnie: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (Polregio), Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie i Koleje Śląskie.



Wspólny Bilet jest dostępny we wszystkich okienkach kasowych przewoźników uczestniczących we wspólnej inicjatywie, a na podróże pociągami części przewoźników także przez internet.



Dzięki Wspólnemu Biletowi pasażerowie kolei w Polsce mogą kupić w jednym okienku bilet na podróż, w trakcie której przesiadają się do pociągów innych przewoźników, niezależnie od trasy przejazdu. Cena za przejazd wyliczana jest w oparciu o jedną, nową taryfę. Oznacza to dodatkowo oszczędność w kosztach podróży.



Podstawą Wspólnego Biletu jest jedna taryfa obowiązująca u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że im dalej pasażer jedzie, tym mniej płaci za kolejne kilometry trasy.