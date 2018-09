Rząd szykuje się do rozbudowy sieci kolejowej

Przystąpienie do wspólnego biletu, rozumianego jako wspólna taryfa dla kilku przewoźników kolejowych, zadeklarowało wstępnie jedenaście województw - poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Bittel wyjaśnił, że wstępne deklaracje złożyły województwa pomorskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, opolskie i lubuskie. Na razie brak jest deklaracji ze strony województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego.



- Bardzo się cieszymy, że na chwilę obecną jedenaście województw wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do wspólnego biletu, który ma zachęcić pasażerów do korzystania z kolei - powiedział Andrzej Bittel.

Jak dodał, "dzięki biletowi podróże staną się prostsze i tańsze".

- Liczę na to, że z tego ułatwienia będą mogli skorzystać już w grudniu mieszkańcy wszystkich 16 województw. Na ostateczne deklaracje marszałków województw czekamy do końca września - dodał wiceminister infrastruktury.



Polskie Koleje Państwowe deklarowały wcześniej, że są gotowe do wprowadzenia wspólnego biletu wraz z nowym rozkładem jazdy, czyli od grudnia tego roku.

Im dalej, tym taniej

Zgodnie z ideą wspólnego biletu kolejowego im dalej pasażer będzie jechał, tym mniejsza będzie opłata za przejazd, chodzi o tzw. taryfę degresywną.



Jak mówił wcześniej Bittel, koszt wprowadzenia wspólnego biletu dla każdego z województw "to od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł rocznie". - Ten koszt zostanie wyrównany, nawet jeśli wzrost liczby pasażerów będzie dużo niższy niż 1 proc. - zauważył Bittel.

- Koszty z punktu widzenia spółek i województw będą minimalne, a korzyści z punktu widzenia pasażerów, z tego że przyciągniemy nowych klientów na kolej, że namówimy ich być może do tego, żeby nie jeździli samochodami, aby korzystali z ekologicznego transportu kolejowego, te korzyści będą ogromnie - mówił wiceminister pod koniec sierpnia br.



Koszt wdrożenia i utrzymania systemu związanego ze wspólnym biletem zostanie pokryty ze środków centralnych.