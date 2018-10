Obrazujący koniunkturę w przemyśle wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu ukształtował się na poziomie 50,5 punktów wobec 51,4 punktów w sierpniu - podała firma badawcza Markit. To dane znacznie gorsze od prognoz, które mówiły o wzroście do 51,5 pkt.

PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

"Według najnowszych danych PMI, we wrześniu koniunktura w polskim sektorze przemysłowym była bliska stagnacji. Tempo ogólnej poprawy warunków gospodarczych było najwolniejsze od prawie dwóch lat, a liczba nowych zamówień spadła po raz pierwszy od października 2016 roku. Zarówno produkcja jak i poziom zatrudnienia rosły w wolniejszym tempie, podczas gdy firmy ograniczyły aktywność zakupową, a liczba zaległości produkcyjnych spadła drugi miesiąc z rzędu" - napisano w komentarzu.

Gorsze nastroje