- Tym osobom, które są ubogie energetycznie należy w stu procentach sfinansować koszty termomodernizacji po to, żeby oczyścić powietrze w Polsce - mówił w Radiu ZET Piotr Woźny, pełnomocnik premiera do spraw programu "Czyste powietrze". Piotr Woźny szacuje, że koszt termomodernizacji to około 50 miliardów złotych.

Według Woźnego rozwiązaniem na poprawę jakości powietrza jest tzw. termomodernizacyjna ulga podatkowa.

- Musimy zastosować oddzielne narzędzia dla osób, które są ubogie energetycznie i nie stać ich na wymianę pieca, a oddzielne dla osób, które są zamożniejsze - tłumaczy Woźny. Ci pierwsi mogliby liczyć nawet na stuprocentowe sfinansowanie kosztów termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. - Aż 90 procent najuboższych ogrzewa się "kopciuchami". Musimy im pomóc po to, żeby oczyścić powietrze w Polsce - dodaje.

Piotr Woźny szacuje, że koszt termomodernizacji to ok. 50 mld złotych. Według przyjętego modelu (realizowanego już w Skawinie) 70 proc. środków ma pochodzić z budżetu państwa. Resztę dorzucą samorządy. Z programu mogłoby skorzystać ok. milion gospodarstw domowych.

Liczenie "kopciuchów"

Zdaniem Woźnego, wprowadzenie norm jakościowych dla kotłów na paliwo stałe jest jednym z dwóch najważniejszych elementów programu "Czyste powietrze".

- Chodzi o to, żeby nie produkować w Polsce już kopciuchów - podkreślił.



Pytany, czy policzono, ile jest w Polsce takich kotłów, Woźny podkreślił, że praktycznie żadne miasto, nawet to najbardziej zanieczyszczone, nie przeprowadziło pełnej, profesjonalnej inwentaryzacji "wszystkich źródeł zanieczyszczeń".



- Z pewnością jest tak, że trzeba mieć precyzyjną informację na temat tego, co nas truje. Ta precyzyjna informacja to jest rzeczywiście policzenie wszystkich kotłów, kopciuchów - mówił Woźny. - To, co musimy zrobić, to stworzyć takie narzędzie. Można je stworzyć tylko i wyłącznie we współpracy z gminami - podkreślił.



Woźny poinformował, że w ramach pilotażowego programu obejmującego 33 najbardziej zanieczyszczone miasta nastąpi inwentaryzacja wszystkich kotłów znajdujących się na terenie danej gminy.

Nowe stanowisko

W połowie marca Woźny znalazł się w grupie 17 odwołanych przez premiera wiceministrów. Kilka dni później Mateusz Morawiecki powołał go na rządowego pełnomocnika ds. programu "Czyste powietrze".

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała, że Woźny będzie m.in. odpowiedzialny "za kontynuację prac nad programem pilotażowym "Stop Smog". W jego ramach rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, pomagając tym miastom przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych gospodarstw domowych".