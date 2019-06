Odtwórz: Rzecznik GDDKiA: mosty kontrolujemy co roku

Na początku czerwca w województwach dolnośląskim i lubuskim spodziewane są przejazdy kolumn pojazdów wojskowych, w tym na drogach szybkiego ruchu - informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ma to związek z ćwiczeniami wojskowymi Noble Jump 2019. Największego natężenia ruchu kolumn pojazdów wojskowych polskich i sojuszniczych należy spodziewać się w dniach 1-6 czerwca.

Wojsko będzie przemieszczać się głównie w godzinach nocnych, ale możliwe będą także utrudnienia w ciągu dnia.

GDDKiA dodaje, że "mogą zostać wdrożone czasowe ograniczenia prędkości do 80 km/h na wybranych trasach przejazdów".

Jak wyjaśnia w oddzielnym komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej, ograniczenia pojawią się na wyznaczonych odcinkach autostrady A4 oraz drogi krajowej DK18, a będą sygnalizowane poprzez mobilne tablice informacyjne.

Noble Jump 19 to ćwiczenie wojskowe prowadzone z udziałem sojuszników na terenie Polski. Celem działań jest sprawdzenie zdolności dowództwa NATO i państw sojuszniczych do przemieszczenia "komponentu lądowego".

Jednocześnie podczas manewrów sprawdzone i zweryfikowane zostaną procedury, przyjęte pomiędzy siłami zbrojnymi i polskimi służbami drogowymi w zakresie przemieszczania wojsk na terenie kraju.



UWAGA! Woj. #dolnośląskie i #lubuskie: 1-6 czerwca możliwe #utrudnienia w ruchu w związku z przejazdem pojazdów #wojsko.wych https://t.co/Vy0ezaw9UU pic.twitter.com/Uc2UDnirAk — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) May 31, 2019





Nowe znaki

W związku z ćwiczeniami od 23 maja na niektórych mostach pojawiły się dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi - znakami wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC - Military Load Classification, jedna jednostka to ok. 907 kg).

Można je zauważyć przede wszystkim w województwach dolnośląskim i lubuskim na autostradzie A4 i drodze krajowej nr 18. Są one kierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów - w skali MLC, a nie w tonach. Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia - czytamy w komunikacie GDDKiA.