Prezydent: wydatki na wojsko powinny wzrosnąć do 2,5 procent PKB do 2024 roku "Źródło: tvn24"

Kilka rodzajów wojskowych butów, mundury, płaszcze, kożuchy, kurtki i futrzane czapki znalazły się w ofercie internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Do e-sklepu trafiło łącznie niemal 40 nowych produktów.

W sklepie internetowym AMW nabyć można oryginalne produkty z wojskowych magazynów: manierki, menażki, niezbędniki, torby polowe i pałatki. Są też berety, furażerki, kapelusze polowe w kamuflażu pustynnym, rogatywki czy stalowe hełmy.



AMW wskazuje, że oferta e-sklepu jest na tyle różnorodna, by mogła zainteresować zarówno miłośników militariów, kolekcjonerów wojskowych gadżetów, jak również na przykład majsterkowiczów czy osoby zajmujące się aranżacją wnętrz.

Oferta sklepu