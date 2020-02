Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej powołała na stanowisko prezesa Wojciecha Dąbrowskiego. Jego kadencja rozpoczęła się w czwartek - poinformowała spółka w komunikacie.

Do zarządu powołano także Pawła Śliwę na stanowisko wiceprezesa do spraw innowacji, Ryszarda Wasiłka na stanowisko wiceprezesa do spraw operacyjnych, Pawła Ciocha jako wiceprezesa do spraw korporacyjnych oraz Pawła Strączyńskiego jako wiceprezesa do spraw finansowych.

Kadencja zarządu trwa trzy lata.

Rada nadzorcza odwołała jednocześnie ze składu zarządu prezesa Henryka Baranowskiego (pełnił funkcję od lutego 2017 roku) oraz trzech wiceprezesów: Emila Wojtowicza, Marka Pastuszko i Wojciecha Kowalczyka.

Dyrektor Greenpeace chce zostać szefem państwowego giganta energetycznego Dyrektor programowy Greenpeace Polska Paweł Szypulski ogłosił, że będzie ubiegał... zobacz więcej » "PGE Polska Grupa Energetyczna potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą" - powiedział, cytowany w komunikacie, Wojciech Dąbrowski.

Zarząd PGE planuje audyt projektów i pilną, w perspektywie dwóch miesięcy, prezentację działań grupy.

Nowy prezes PGE

Spółka podała, że Wojciech Dąbrowski od dziesięciu lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 roku był prezesem zarządu PGE Energia Ciepła, "gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF".

Dąbrowski od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika, gdzie między innymi przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie.

W połowie lutego informowaliśmy, że o stanowisko prezesa zarządu PGE ubiega się dyrektor programowy Greenpeace Polska Paweł Szypulski. Poprzedni prezes, Henryk Baranowski, zrezygnował z kandydowania.