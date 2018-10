Aby otrzymać świadczenie 500 plus na pełny okres rozliczeniowy, czyli na 12 miesięcy, wniosek trzeba złożyć do końca października - przypomina w komunikacie resort rodziny i pracy.

Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacano świadczenie na podstawie wniosku złożonego w ubiegłym roku.

Złożenie nowych dokumentów do końca października gwarantuje otrzymanie świadczenia na pełny nowy okres rozliczeniowy, czyli od października 2018 do końca września 2019 roku.

Wcześniej resort wyjaśniał, że w przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia, pieniądze otrzymamy do końca października, czyli zachowana będzie ciągłość wypłat (świadczenie co miesiąc). W przypadku wniosków złożonych we wrześniu 500 plus trafią na konto do końca listopada (z wyrównaniem za październik). Natomiast wniosek złożony w październiku oznacza wypłatę pieniędzy do końca grudnia - z wyrównaniem za październik i listopad.

W przypadku złożenia wniosku po 31 października przepadnie świadczenie za ten miesiąc. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki będą wypłacane od miesiąca, w którym zostały złożone dokumenty.

Resort przypomina, że o 500 plus aplikować o pieniądze można przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez bankowość elektroniczną lub papierowo, bezpośrednio w urzędzie swojej gminy.

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus zakłada wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od poziomu dochodów rodziców.

W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 złotych na osobę, wsparcie można otrzymać także na pierwsze bądź jedyne dziecko. Dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem ten próg jest wyższy - wynosi 1200 złotych.