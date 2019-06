Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Największy polski bank - PKO BP - poinformował o czasowym wyłączeniu możliwości składania wniosku o 500 plus za pośrednictwem bankowości internetowej. Podobne utrudnienia dotkną także klientów innych banków.

Jak wynika z komunikatu PKO BP, "od czwartku 27 czerwca br. do niedzieli 30 czerwca br. nie będzie możliwe wypełnienia wniosku Rodzina 500 plus poprzez serwis internetowy banku".

Utrudnienia dotkną też klientów Banku Pocztowego i Getin Banku. "Z powodu prowadzonych prac serwisowych składanie wniosków Rodzina 500 plus przez bankowość elektroniczną będzie czasowo niedostępne od godziny 23.30 w czwartek (27 czerwca 2019 r.)" - czytamy w komunikacie tego ostatniego.

Z kolei od piątku 28 czerwca wniosku o 500 plus za pomocą serwisu internetowego nie złożą użytkownicy bankowości internetowej mBanku.



O czasowej niedostępności tej usługi poinformował też Credit Agricole. Zostanie ona wyłączona w nocy z 27 czerwca na 28 czerwca. Ważny termin w sprawie 500 plus. Wszystko, co trzeba wiedzieć Od 1 lipca program 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również... zobacz więcej »

Banki zapowiadają, że 1 lipca możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem ich serwisów internetowych zostanie przywrócona.

Gdzie złożyć wniosek?

W trakcie przerw technicznych w bankach możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w odpowiednim urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej realizującym świadczenia Rodzina 500 plus.

Rodzice będą mogli też według złożyć wniosek poprzez rządową stronę emp@tia do godz. 16:00 30 czerwca.

Nowe wnioski od lipca

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Elektroniczne wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online przez rządowy portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS. Papierowe - osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski o 500 plus zazwyczaj przyjmowane są na pełny okres świadczeniowy. Do tej pory był to 1 października - 30 września. W trakcie roku przyjmowane są wnioski np. w sytuacji narodzenia dziecka.