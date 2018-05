721 lotów zaplanowanych na wtorek odwołano we Włoszech z powodu dwóch strajków kontrolerów ruchu lotniczego - podały media, podsumowując informacje z lotnisk w tym kraju. Pierwszy strajk trwa od rana i zakończyć się ma do godziny 18:00, a drugi ma trwać od 13:00 do 17:00. Oznacza to utrudnienia dla pasażerów planujących loty z i do Polski.

Dwa ogólnokrajowe strajki zorganizowały na tle sporu płacowego różne związki zawodowe, do których należą kontrolerzy lotów.



Wcześniej, w związku z zapowiedzią akcji protestacyjnej, wiele linii lotniczych prewencyjnie odwołało przyloty i odloty planowane w godzinach akcji protestacyjnych i przesunęło je na inne pory.



Na rzymskim lotnisku Fiumicino nie odbędzie się około 100 lotów, w tym 85 Alitalii. Odwołano kilkanaście lotów z i do Polski.

Utrudnienia dla pasażerów z Polski

Jak poinformowało wrocławskie lotnisko, z uwagi na strajk służb ATC we Włoszech, we wtorek zostały anulowane dwa rejsy:

- FR 9639 z Wrocławia do lotniska Rzym Ciampino (Ryanair)

- FR 9638 z lotniska Rzym Ciampino do Wrocławia (Ryanair)

O odwołanych sześciu lotach poinformowało także lotnisko w Krakowie:

- FR 4321 z Bolonii do Krakowa (Ryanair)



- FR 4322 z Krakowa do Bolonii (Ryanair)



- EZY 3313 z Wenecji do Krakowa (EasyJet)



- EZY 3314 z Krakowa do Wenecji (EasyJet)



- EZY 2593 z lotniska Mediolan-Malpensa do Krakowa (EasyJet)



- EZY 2594 z Krakowa do lotniska Mediolan-Malpensa (EasyJet)

Ponadto utrudnienia czekają na pasażerów planujących loty z/do Lotniska Chopina w Warszawie. Odwołano następujące loty:

- AZ 491 z Warszawy do Rzymu (Alitalia)

- EY 2879 z Warszawy do Rzymu (Etihad)

- LO 318 z lotniska Mediolan-Malpensa do Warszawy (LOT)

- LO 310 z Wenecji do Warszawy (LOT)

Na stronie lotniska Katowice-Pyrzowice możemy przeczytać, że anulowano loty:

- W6 1157 z Katowic do Neapolu (Wizz Air)



- W6 1158 z Neapolu do Katowic (Wizz Air)