Podgorica, Santander, Castellon i Londyn Gatwick. Do tych miejsc połączenia z polskich lotnisk w ostatnich dniach uruchomił Wizz Air.

W sobotę 15 czerwca zainaugurowano połączenia między Katowicami a Santander (Hiszpania). Od soboty z portu lotniczego na Śląsku może polecieć również do Podgoricy (Czarnogóra). Ponadto w poniedziałek zainaugurowano loty między Katowicami a Castellon (Hiszpania).

15 czerwca Wizz Air uruchomił również rejsy między Warszawą i Podgoricą oraz między Gdańskiem a portem Londyn Gatwick (Wielka Brytania).



"Podgorica, Castellon i Santander będą doskonałym wyborem dla osób lubiących wypoczywać na plaży. Z kolei codzienne loty do Londynu Gatwick zaspokoją potrzeby podróżujących w celach turystycznych i biznesowych do Londynu" - powiedziała, cytowana w komunikacie, manager do spraw komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Paulina Gosk.

Ryanair uruchomi nowe połączenie z Polski. "Dwa kilometry pasa otwierają drogę na cały świat" Linia lotnicza Ryanair ogłosiła nowe połączenie z portu Olsztyn-Mazury do Koloni... zobacz więcej » Obecnie bezpośrednie połączenia między Lotniskiem Chopina a Podgoricą mają w swojej siatce również Polskie Linie Lotnicze LOT. Do stolicy Czarnogóry dolecimy również z wrocławskiego portu. Połączenia obsługuje irlandzki Ryanair.

Ponadto bezpośrednie połączenia z polskich lotnisk do Londyn Gatwick mają w swojej ofercie między innymi Ryanair czy easyJet.

Pod koniec maja informowaliśmy o nowych połączeniach LOT z Warszawy.

Nowe połączenie z portu Olsztyn-Mazury właśnie zapowiedział z kolei Ryanair.

Miliony pasażerów

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Wizz Air obsłużył w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 8,7 miliona pasażerów. To trzeci wynik spośród wszystkich przewoźników obecnych w Polsce.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na drugim miejscu znalazły się PLL LOT - 10,5 miliona pasażerów. Tuż za podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.