Węgierska linia lotnicza Wizz Air w środę oficjalnie zainaugurowała swoją bazę na lotnisku w Krakowie. Jest to piąta baza przewoźnika w Polsce. Dzięki niej przewoźnik uruchomi w ciągu tego roku 18 połączeń ze stolicy Małopolski.

Wiceprezes Wizz Air Stephen Jones podkreślił podczas uroczystości, że otwarcie bazy w Krakowie jest wydarzeniem, które stanowi milowy krok w rozwoju tej linii lotniczej. Jak przypomniał, baza w Kraków Aiport jest piątą bazą w Polsce i 25. w całej siatce połączeń Wizz Air.



- Polska jest dla nas czołowym rynkiem i odgrywa wielką rolę w naszej strategii rozwoju - zaznaczył Jones.



Według niego węgierski przewoźnik obsługuje rocznie 11 milionów pasażerów z polskich lotnisk, z czego 750 tysięcy przypadnie na Kraków, od kiedy zostaną tam zbazowane trzy zaplanowane samoloty.

Loty z Krakowa

Prezes Kraków Aiport Radosław Włoszek ocenił, że otwarcie bazy przez nowego przewoźnika jest jednym z najważniejszych elementów dynamicznego rozwoju lotniska. - To olbrzymie wyzwanie i szansa dla Krakowa i całej Małopolski - podkreślił.



21 godzin w samolocie. To ma być najdłuższe połączenie na świecie Qantas Airways chcą uruchomić najdłuższe połączenie lotnicze na świecie. Rejs mi... zobacz więcej » Zgodnie z planami początkowo w Kraków Aiport będzie tam stacjonował jeden samolot Airbus A321. Drugi zostanie umieszczony w Krakowie 1 sierpnia, półtora miesiąca przed planowanym wcześniej terminem, a dodatkowa, trzecia taka sama maszyna dołączy do krakowskiej floty we wrześniu.



Pozwoli to na uruchomienie w tym roku 18 połączeń z Krakowa do: Londynu Luton, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katani, Larnaki, Charkowa, Oslo, Kutaisi, Rzymu Fiumicino, Turynu, Tel Awiwu, Birmingham, Eindhoven oraz Keflaviku.

Inni przewoźnicy

Loty z lotniska w Krakowie oferują także inni przewoźnicy.

Wśród nich są Polskie Linie Lotnicze LOT, które mają w swojej siatce połączenia między stolicą Małopolski a Budapesztem, Gdańskiem, Warszawą, czy Tel Awiwem. Na lotnisku w Krakowie stacjonuje także irlandzki Ryanair, z którym pasażerowie mogą polecieć z Krakowa do ponad 20 kraków, w tym do Chorwacji, na Cypr, do Grecji, Hiszpanii, Izraela, czy Wielkiej Brytanii.

Na liście przewoźników, którzy mają w swojej siatce połączenia z lub do krakowskiego portu, są także linie lotnicze EasyJet, KLM, Lufthansa i Norwegian.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 miliona pasażerów, tj. o 16 procent więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę 7,9 miliona pasażerów.



W tegorocznym letnim rozkładzie lotów lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.