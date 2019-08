Linie lotnicze Wizz Air uruchomią od listopada połączenie z Wrocławia do Odessy. Samoloty na tej trasie będą latać dwa razy w tygodniu - poinformowali przedstawiciele portu lotniczego.

Pod koniec października rejsy między Wrocławiem a Odessą uruchomi Ryanair. Samoloty irlandzkiego przewoźnika będą startowały tam we wtorki i soboty.

"Takie bogactwo cieszy, bo dobitnie pokazuje, jak atrakcyjny to kierunek. Zyskają na tym pasażerowie" - podkreślił, cytowany w komunikacie, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław Jarosław Sztucki.

Wizz Air uruchamia nowe loty

Loty do Odessy z Wizz Airem rozpoczną się 1 listopada i realizowane będą dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i piątek.



Loty do Odessy z Wizz Airem rozpoczną się 1 listopada i realizowane będą dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i piątek.

"Odessa to bardzo atrakcyjne miejsce: trzecie pod względem wielkości miasto Ukrainy o przebogatej historii. Kusi pięknymi zabytkami i bogactwem miejsc znanych między innymi z licznych filmów. Jest również największym portem morskim naszego wschodniego sąsiada" - podkreślił Jarosław Sztucki.



To już siódme wschodnie połączenie w ofercie wrocławskiego lotniska. Pozostałymi są: Lwów (linie Wizz Air), Charków (linie Wizz Air), dwa połączenia do Kijowa (lotniska Żuliany z oferty linii Wizz Air i Boryspol – Ryanair) oraz Kutaisi (Wizz Air).

Trzeci przewoźnik

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Wizz Air obsłużył w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 8,7 miliona pasażerów. To trzeci wynik spośród wszystkich przewoźników obecnych w Polsce.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na drugim miejscu znalazły się PLL LOT - 10,5 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.