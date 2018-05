Polska nie jest gotowa do wprowadzenia pociągów jeżdżących z prędkościami przekraczającymi 250 kilometrów na godzinę - powiedział Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mikołaj Wild brał udział w debacie poświęconej kolejom dużych prędkości, zorganizowanej w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego. Wiceminister infrastruktury uważa, że Polska nie jest przygotowana na wprowadzenie pociągów jeżdżących z prędkością powyżej 250 kilometrów na godzinę.

- Jako kraj, i takie też mamy informacje zwrotne ze strony przemysłu, nie jesteśmy, w mojej ocenie, gotowi na wejście w komunikację przekraczającą 250 km/h. Ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na interes pasażerów, to różnica między standardem 250 km/h a 350 km/h, (...) w czasie przejazdu na trasie Warszawa - Poznań wynosi 19 minut - powiedział Wild.



Najpierw most na Sanie, potem kolejne inwestycje. Sprawdź, gdzie powstaną nowe przeprawy Pierwszą inwestycją w ramach rządowego programu "Mosty dla regionów" b... zobacz więcej » - Powstaje pytanie czy jako państwo jesteśmy gotowi ponosić wyraźnie wyższe koszty w imię tych 19 minut - dodał.

Szybki dojazd do nowego portu

Wiceminister przypomniał, że w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie można do niego dojechać z największych polskich miast w czasie 2-2,5 godziny.

Osiągnięcie takiego wyniku jest możliwe przy budowie tras i przy wykorzystaniu kolei osiągających prędkość 250 km/h. (...) ale z wyłączeniem Szczecina. Dojazd do Szczecina, który następowałby w ciągu 2 godzin wiązałby się z wybudowaniem całkiem nowej trasy kolejowej. Tutaj za bardziej ekonomiczne rozwiązanie uznaliśmy postawienie na transport lotniczy i usprawnienie transportu lotniczego między Szczecinem a CPK - stwierdził Wild.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na obszar inwestycji wyznaczone są trzy gminy: Baranów (powiat grodziski), Teresin (powiat sochaczewski) i Wiskitki ( powiat żyrardowski).

Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 roku.