W przyszłym roku powinniśmy mieć rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował w poniedziałek w Katowicach Mikołaj Wild, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK.

- W przyszłym roku powinniśmy mieć rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną Portu Solidarność - powiedział Wild podczas panelu o Centralnym Porcie Komunikacyjnym na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Jak mówił, w przyszłym roku "chcielibyśmy być w trakcie wykupu gruntów i badań środowiskowych".

Ponadto zdaniem wiceministra infrastruktury optymalnie byłoby, żeby spółka celowa do spraw zbudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego powstała jeszcze w czerwcu.



Jak zaznaczył, wszystko zależy jednak od przebiegu procesu legislacyjnego. - Czekamy na decyzje podjęte w procesie legislacyjnym - powiedział Wild w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Partnerzy do budowy

Podczas panelu poświęconego inwestycji w CPK na katowickim kongresie Wild powiedział, że podstawowym kryterium, jakim Polska będzie się kierować przy poszukiwaniu ewentualnych partnerów do budowy portu, będzie korzyść dla naszej gospodarki.



- Jeżeli będzie decyzja, by angażować takiego czy innego partnera gospodarczego (...) istotnym elementem, jaki będziemy brać pod uwagę, będzie maksymalizacja korzyści dla naszej gospodarki. Mówimy o inwestycji w takiej skali, że jako państwo uważamy, że mamy prawo oczekiwać swego rodzaju offsetu od naszych potencjalnych partnerów - powiedział.



- Spółka, która będzie zarządzać tym przedsięwzięciem, która będzie integrować owe kilkaset inwestycji, które będą się toczyć równocześnie, czyli spółka celowa (była, jest i pozostanie w świetle ustawy) spółką o 100-procentowym udziale Skarbu Państwa. Natomiast zarówno w przypadku inwestycji nakierowanych na zysk, formuła finansowania, w tym dopuszczenie inwestorów prywatnych, oczywiście wchodzi w grę - powiedział, zastrzegając jednocześnie, że decyzja nie została jeszcze podjęta.

Lokalizacja superlotniska

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił ustawę w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. We wtorek zajmie się nią Senat.



Projekt specustawy określa między innymi zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach.

Ponadto określa umocowanie pełnomocnika rządu do spraw CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.



Nowy międzykontynentalny port lotniczy ma powstać niedaleko jednej z głównych tras wylotowych ze stolicy - przy autostradzie A2 i w pobliżu jednej z ważniejszych i bardziej uczęszczanych tras kolejowych łączących Warszawę i Łódź - w Stanisławowie, w gminie Baranów, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Lotnisko będzie oddalone od stolicy o około 40 kilometrów.



Ma to być jedno z największych lotnisk w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet około 100 milionów. Lotnisko ma powstać na około 3 tysiącach hektarów gruntów. Do końca 2019 roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 roku.