Rok 2018 zostanie zapisany w annałach polskiej turystyki jako rekordowy – ocenił prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Dodał, że w pierwszym półroczu liczba turystów zagranicznych wzrosła o 6,6 procent, co - jak ocenił - jest sukcesem.

Polska jest atrakcyjna turystycznie, co – jak mówił szef Polskiej Organizacji Turystycznej – przekłada się na zainteresowanie poznawaniem naszego kraju.

Według Roberta Andrzejczyka bardzo pozytywny trend można zaobserwować w przypadku przyjazdów turystów zagranicznych.

- W zeszłym roku liczba przyjazdów wzrosła o 4,5 proc. Polskę odwiedziło 18,3 mln zagranicznych turystów. Już teraz wiemy, że rok 2018 będzie rekordowy, ponieważ w pierwszym półroczu liczba turystów zagranicznych wzrosła o 6,6 proc., co jest naprawdę ogromnym sukcesem - podkreślił Andrzejczyk.

Dodał, że biorąc pod uwagę te liczby, "na pewno rok 2018 zostanie zapisany w annałach polskiej turystyki".

Z odległych zakątków

Andrzejczyk, powołując się na dane za 2017 r. pochodzące z badania realizowanego wspólnie przez GUS, MSiT i NBP, podkreślił, że coraz więcej turystów przyjeżdża do Polski nie tylko z Europy Zachodniej, ale także z odległych zakątków.

- Największą dynamikę wzrostu mamy w tej chwili z Chin. W zeszłym roku liczba turystów z Państwa Środka zwiększyła się o blisko 55 proc. To rekord - ocenił prezes POT.

- Na drugim miejscu jest Izrael, z którego w 2017 r. przyjechało do naszego kraju prawie 50 proc. więcej turystów niż w 2016 r. – dodał.

Poprawa dostępności komunikacyjnej

W ocenie Andrzejczyka na takie wyniki mają wpływ poprawa dostępności komunikacyjnej - zarówno lądowej, jak i lotniczej oraz działania promocyjne.

- Tutaj Polska Organizacja Turystyczna podąża za trendami światowymi – tłumaczył prezes POT i podkreślił, że szczególny nacisk kładzie na popularyzację Polski w internecie, w tym w mediach społecznościowych.

- Biorąc pod uwagę obecne trendy i osiągnięty w pierwszej połowie tego roku wzrost, szacujemy, że liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski może się zbliżyć w 2018 roku do 19 milionów – powiedział.

Turystyka krajowa

Polskę coraz chętniej odkrywają również rodacy. Jak mówił Andrzejczyk, "w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy, że turystyka krajowa bardzo dynamicznie rośnie".

Z danych za 2017 r. pochodzących z badania realizowanego wspólnie przez GUS, MSiT i NBP wynika, że w zeszłym roku odnotowano wzrost podróży krajowych na poziomie 5,5 proc.

Z danych za 2017 r. pochodzących z badania realizowanego wspólnie przez GUS, MSiT i NBP wynika, że w zeszłym roku odnotowano wzrost podróży krajowych na poziomie 5,5 proc.

- W tym roku oczekujemy, że wynik będzie podobny – podkreślił. Według Andrzejczyka ma na to wpływ przede wszystkim systematyczny wzrost stopy zamożności Polaków oraz znacząca poprawa jakości infrastruktury turystycznej w Polsce.

City break

- Można nawet powiedzieć, że mamy przewagę nad innymi krajami, ponieważ większość naszej infrastruktury turystycznej powstała w ciągu ostatnich kilkunastu lat i jest relatywnie nowa – przekonywał.

Dodał, że nie bez znaczenia jest też to, że Polska jest pięknym krajem i ma bardzo dużo do zaoferowania.

Zdaniem prezesa POT rynek turystyczny nadal będzie się rozwijał zarówno w segmencie tzw. city breaków, czyli krótkich, zazwyczaj weekendowych wypadów do dużych miast, jak również w zakresie dłuższych pobytów.

- Tegorocznego lata mieliśmy piękną pogodę i już otrzymujemy sygnały z branży turystycznej, że to na pewno będzie dla niej bardzo dobry rok – mówił.

Najwięcej turystów z Niemiec

W ubiegłym tygodniu GUS poinformował, biorąc pod uwagę jednak wyłącznie obiekty liczących powyżej 10 miejsc noclegowych, że w tym roku najwięcej turystów zagranicznych korzystających z noclegów przyjechało do Polski z Niemiec – było ich 1,3 mln. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii, których przyjechało 366 tys. Trzecie miejsce z liczbą 320 tys. turystów zajęła Ukraina.

W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku udzielono turystom (krajowym i zagranicznym) w Polsce 63,2 mln noclegów w większych obiektach. Rok wcześniej w tym samym czasie udzielono ich 59,8 mln.

POT docenia ofertę kierowaną do turystów, nagradzając najatrakcyjniejsze i najbardziej nowatorskie produkty turystyczne.

- Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej są przyznawane przez kapitułę złożoną z przedstawicieli branży, ekspertów i dziennikarzy. Chcieliśmy też dać głos samym turystom, dlatego powstała oddzielna kategoria - Certyfikat Internautów, dzięki temu wszyscy turyści mogą sami w internecie głosować na ulubiony produkt turystyczny – zaznaczył prezes POT.

Na tegorocznych nominowanych do nagrody można oddawać głosy na portalu polska.travel do 26 października.