Na kilka dni przed Wielkanocą wzrosły ceny niektórych produktów oferowanych na rynku hurtowym w Broniszach. Droższe są jaja czy jabłka na szarlotkę. Więcej trzeba zapłacić też za marchew i pietruszkę. Chętnych na zakupy jednak nie brakuje.

Ceny jaj kurzych są zróżnicowane. Zależą od systemu chowu kur, wielkości jaj i liczby kupowanych sztuk. Najtańsze są jaja od niosek w chowie klatkowym, tzw. "trójki". Kosztują od 45-55 groszy za sztukę. Za jaja od kur z wolnego wybiegu trzeba już zapłacić nawet 75 groszy za sztukę, jaja ekologiczne to wydatek rzędu 1 zł za sztukę - poinformowała rzeczniczka rynku Małgorzata Skoczewska.

W sumie jaja na rynku w Broniszach są średnio o 10 proc. droższe niż przed rokiem. Na kilka dni przed Wielkanocą ich cena skoczyła o 5 do 10 groszy za sztukę.

Kalendarz i pogoda

Tegoroczna Wielkanoc wypada o dwa tygodnie wcześniej niż w ubiegłym roku, co w przypadku produkcji ogrodniczej ma istotne znaczenie. Pomimo że przybywa krajowych nowalijek, ceny nie spadają w takim tempie, jakby tego oczekiwali konsumenci.



Spadki temperatur sprzed dwóch tygodni spowodowały opóźnienia w dojrzewaniu warzyw szklarniowych i wyższe koszty produkcji. Wprawdzie od tego tygodnia jest już w sprzedaży polska rzodkiewka, ale jest ona droższa niż importowana o ok. 1 zł za pęczek. Importowana kosztuje 1,5 zł.

Pomidory malinowe polskiej produkcji sprzedawane są w cenie od 11 do 14 zł za kilogram (spadek ceny 6 złotych w ciągu tygodnia), pomidory czerwone od 7,5 do 10 zł (ich cena też spadła). Wzrosły dostawy krajowych ogórków szklarniowych, kosztują one od 6,5 zł do 7 zł za kilogram.



Kapusta biała i cebula utrzymują cenę sprzed tygodnia. Cebula w ofercie hurtowej sprzedawana jest w cenie od 45 do 75 groszy za kilogram, tj. o 1/3 drożej niż rok temu. Kapusta kosztuje 35-50 groszy za kilogram.

Inne warzywa

Drożeją warzywa korzeniowe. Marchew jest w ofercie hurtowej sprzedawana w cenie od 1,60 do 1,80 zł za kilogram, czyli o 30 groszy drożej niż tydzień temu. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku cena jest wyższa o 60 proc.

Cena korzeni pietruszki jest dwukrotnie wyższa niż w 2017 roku - cena hurtowa waha się od 4 zł do 5,5 zł za kilogram. Powodem takiego wzrostu cen warzyw korzeniowych są m.in. niższe plony oraz dość niekorzystne warunki podczas zbioru, co z kolei prowadzi m.in. do większych strat podczas przechowywania warzyw.

Ceny ziemniaków w ostatnim tygodniu nie zmieniły się. Kosztują od 45 do 55 groszy za kilogram. Staniały natomiast importowane, młode ziemniaki, które oferowane są w hurcie w cenie 1,60-2,5 zł. Ziemniaki sprowadzane są z Egiptu, Cypru, Maroka i Francji.



Znacznie podrożały jabłka odmian kwaśnych, które nadają się na szarlotkę. Cena odmiany Boyken kształtuje się na poziomie 50-60 zł za skrzynkę (15 kg), czyli 3,3–4,00 zł za kilogram. Za Szarą Renetę, której jest bardzo mało, trzeba zapłacić nawet 100 zł za 15 kg, czyli 6,6 zł za kilogram. Ta odmiana cenowo zrównała się z jabłkami z importu. Pozostałe odmiany kosztują od 2,5 do 3,30 zł za kilogram.