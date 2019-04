Turcja to najpopularniejszy kierunek wyjazdów z biurami podróży w okresie wielkanocnym. Jak wynika z najnowszego raportu Travelplanet.pl, na podium znalazły się również Egipt i Hiszpania. Jak wskazano, ceny wyjazdów w kwietniu są nawet o 300-400 złotych niższe w porównaniu z majówką.

Eksperci Travelplanet.pl (jednego z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Fly.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku) zwrócili uwagę, że tym roku jest zaledwie nieco ponad tydzień przerwy między Świętami Wielkanocnymi a długim majowym weekendem. Dla porównania przed rokiem był to miesiąc różnicy.

"A mimo to na około 3 tygodnie przed świętami rezerwacje były wyższe o grubo ponad 30 procent w porównaniu z podobnym okresem w ubiegłym roku" - czytamy w raporcie.

Niższe ceny

Zdaniem ekspertów dla wielu turystów wabikiem mogą być atrakcyjne ceny w porównaniu z majowym weekendem.

Według rezerwacji z początku marca kilkudniowa podróż do Turcji w okresie świątecznym kosztuje turystów średnio niecałe 2000 złotych na osobę. Z kolei wyjazd na majówkę do tego kraju, to koszt niemal 2400 złotych na osobę.



Nawet 9 dni wolnego w majówkę. Oto najpopularniejsze kierunki wyjazdów Turcja to najpopularniejszy kierunek na tegoroczną majówkę. Tak przynajmniej wyn... zobacz więcej » Wielkanoc w Grecji jest również tańsza od majówki o 400 złotych (1950 wobec 2350 złotych). Święta spędzone w Egipcie kosztują turystów o 300 złotych mniej niż wypoczynek w tym kraju podczas długiego majowego weekendu (2350 wobec 2650 złotych), zaś na Cyprze w Wielkanoc wypocząć można aż o 700 złotych taniej niż w maju (2100 wobec 2800 złotych).

Najmniejsze dysproporcje dotyczą Malty - 200 złotych mniej, około 1700 złotych wobec 1900 złotych na majówkę i Włoch - 100 złotych, około 1100 złotych wobec 1200 złotych na majówkę.

Najpopularniejsze kierunki

Jak wynika z raportu, na czele najpopularniejszych kierunków Turcja zmieniła zeszłorocznego lidera wyjazdów wielkanocnych, czyli Egipt. Do Turcji wybiera się 29,7 procent wszystkich turystów wyjeżdżających na Wielkanoc z biurami podróży.

Eksperci zwrócili uwagę, że jeszcze w 2017 roku niekwestionowanym liderem wielkanocnych wyjazdów była Hiszpania (34 procent) a Wyspy Kanaryjskie, gdzie wybierała się zdecydowana większość turystów, nazywano polskimi Wyspami Wielkanocnymi. Z kolei Turcja w tamtym okresie cieszyła się popularnością na poziomie 3,5 procent.

W tym roku na podium sklasyfikowano również Egipt (18,9 procent turystów) oraz Hiszpanię (18,4 procent). Pierwszą piątkę uzupełniają: Grecja (9,9 procent), Cypr oraz Malta (po 5,3 procent)





Wyjazdy na majówkę

Pod koniec marca pisaliśmy o raporcie Fly.pl, z którego wynika, że Turcja to najpopularniejszy kierunek na tegoroczną majówkę.

Na podium znalazły się również Grecja i Egipt. Coraz chętniej turyści decydują się jednak na wycieczki objazdowe, zwłaszcza po Włoszech.