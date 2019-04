Odtwórz: Ptaszyński o zakazie handlu: nie jest narzędziem do uratowania segmentu małych i średnich sklepów

W tym roku Święta Wielkanocne mogą być droższe niż w ubiegłym roku, głównie z powodu wyższych cen mąki i warzyw - informuje Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Jak zaznaczyła ekspertka, według jej wyliczeń świąteczny koszyk produktów dla 4-osobowej rodziny na święta w tym roku może być droższy niż w ubiegłym o ok. 10,5 zł.

Koszyk produktów

Dr hab. Krystyna Świetlik wyjaśniła, że jej wyliczenia uwzględniają w koszyku takie produkty jak: 1 kg mąki poznańskiej, 1 kg chleba, po 1 kg schabu bez kości, boczku wędzonego, kurczaka, 1 kg (łącznie) szynki, baleronu i polędwicy, 1 kg kiełbasy, 1 kostkę masła i kostkę margaryny; 20 jajek, butelka oleju rzepakowego, 1 kostka smalcu, 1 kg cukru. Według Świetlik ich zakup średnio stanowi wydatek ponad 332 zł na rodzinę.

Jeżeli do tego doliczy się jeszcze inne produkty, takie jak 1 kg pomarańczy, grejpfrutów, bananów, jabłek, pomidorów, ogórków; słoik chrzanu, majonezu, ogórki konserwowe, rzodkiewkę, włoszczyznę, cebulę, ziemniaki; słodycze m.in. ptasie mleczko, 1 kg cukierków, 100 g herbaty, 250 g kawy, 100 g kakao itp., to wówczas trzeba zapłacić średnio 573 zł, tj. o niecałe 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku, czyli o ok. 10 zł.

Świetlik zaznaczyła, że choć w tym roku mąka i warzywa są droższe z powodu ubiegłorocznego nieurodzaju, to niektóre produkty są tańsze niż przed rokiem, np. jaja. Tani jest ponadto cukier i masło, na podobnym poziomie do ubiegłorocznego są ceny mięsa, mleka i śledzi.

Różne preferencje

Ekspertka podkreśliła, że koszyk przez nią wyliczony służy raczej do celów poglądowych. Każda rodzina ma własne preferencje zakupowe i zwyczaje żywieniowe, od których ostatecznie będą zależały wydatki.

Ile wydamy, zależeć będzie także od tego, czy świąteczne potrawy będą przygotowane w domu, czy też kupimy gotowe wyroby.