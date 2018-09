Od 2,5 do 3 tysięcy złotych na rękę miesięcznie. Tyle zarabia 60 procent Ukraińców, którzy pracują w Polsce - wynika z "Barometru Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2018" przygotowanego przez Personnel Service.

Przyjeżdżają do nas jednak nie tylko z powodu zarobków. Przede wszystkim dlatego, że mają blisko. Bardzo ważna jest również niewielka bariera językowa.

Coraz chętniej Ukraińców widzą u siebie także polskie przedsiębiorstwa. Jak informuje prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, badanie pokazuje, że już co piąta firma daje zatrudnienie pracownikom z Ukrainy, a to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z pierwszym półroczem. Co więcej, kolejne 17 proc. przedsiębiorstw zamierza w ciągu roku poszukać pracowników za wschodnią granicą. Rosnące pensje, kłopoty z pracownikami. "Financial Times": polski model nie do utrzymania "Financial Times" opublikował w poniedziałek analizę modelu gospodarcz... zobacz więcej »

Gdzie znajdują pracę?

71 proc. obywateli Ukrainy pracuje w Polsce fizycznie, a co piąty w usługach - w hotelarstwie, fryzjerstwie, gastronomii czy opiekuje się dziećmi.

Co powoduje, że przyjazd do Polski jest dla nich atrakcyjny? Dla ponad połowy (52 proc.) najważniejsza jest bliskość geograficzna, 51 proc. wskazuje na wysokość zarobków, dla 41 proc. ważne jest to, że mogą się łatwo porozumieć się z Polakami, co nie jest bez znaczenia również dla pracodawców.

Jeśli chodzi o zarobki, aż 3 na 4 pracowników z Ukrainy zarabia w Polsce ponad 2,5 tys. zł netto miesięcznie. Z badań wynika, że nieco ponad 30 proc. zarabia od 2,5 do 3 tys. zł, kolejne niemal 30 proc. dostaje na rękę od 3 tys. zł do 3,5 tys. zł, a 15 proc. powyżej 3,5 tys. zł.

Źródło: personnelservice.pl bis pensja srednio

Ważne są dodatkowe świadczenia

Prezes firmy Personnel Service Krzysztof Inglot zwraca uwagę na to, że Ukraińcy pracujący w Polsce niewiele u nas wydają. Jak wynika z raportu 39 proc. z nich na utrzymanie co miesiąc przeznacza zaledwie od 200 do 500 zł. Jest to możliwe dzięki dodatkowym świadczeniom, oferowanym przez polskie firmy.

''Aż 71 proc. pracodawców, którzy zatrudniają pracowników z Ukrainy, oferuje im benefity, wśród których popularne to mieszkanie, opieka zdrowotna i transport do miejsca pracy. Te dodatki wpływają na obniżenie kosztów życia'' - zauważa.

Jak wynika z raportu, połowa Ukraińców pracujących w naszym kraju miała zapewnione zakwaterowanie, 31 proc. wyżywienie, a 28 proc. darmowy transport do firmy.

Większość Ukraińców pracujących w naszym kraju jest nastawionych na krótkoterminowy zarobek. Połowa pracuje w Polsce maksymalnie 3 miesiące. Z drugiej strony 57 proc. pracowników z Ukrainy rozważa ponowy przyjazd do naszego kraju, 73 proc. chciałoby, żeby legalny okres pracy był dłuższy niż pół roku.

Eksperci Personnel Service zwracają uwagę, że: ''ze względu na koszty dodatkowe ponoszone przez pracodawcę, zatrudnianie kadry ze Wschodu często jest droższe niż znalezienie pracownika na miejscu. Niejednokrotnie jest to jednak jedyny sposób na rekrutację i zapewnienie ciągłości pracy w firmie''.