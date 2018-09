Więcej pieniędzy na zdrowie. "Chcemy, żeby pacjent to odczuł"

Premier Mateusz Morawiecki realizuje to, co zapowiedział i zdrowie traktuje priorytetowo. I faktycznie widać, że jest to priorytet. Mamy realne działania w postaci zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Musimy te realne wzrosty finansowania przełożyć w taki sposób, aby odczuł to pacjent. Dostęp do specjalistów, szybszy dostęp do informacji oraz milsza i lepsza opieka, głównie w SOR-ach i nocnej pomocy lekarskiej; tam musimy kierować te pieniądze - powiedział w TVN24 BiS minister zdrowia Łukasz Szumowski.