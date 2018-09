Spodziewamy się zwiększonego zainteresowania składaniem wniosków o 500 plus we wrześniu - przyznał w TVN24 BiS wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Składających wnioski w tym miesiącu uspokajał: osoby, które złożą wniosek we wrześniu, najprawdopodobniej będą otrzymywać świadczenie bez przerwy.

- Składając wniosek o 500 plus do końca sierpnia, to pierwsze "okienko transferowe", mamy ustawową gwarancję wypłacania świadczenia bez przerwy, czyli w październiku dostaniemy pieniądze za październik. Natomiast osoby, które złożą ten wniosek do końca września, pewnie też mogą spodziewać się, że będą to świadczenie bez przerwy otrzymywać - stwierdził Marczuk programie "Bilans".

W ostatnich dniach sierpnia resort rodziny zwracał uwagę, że w przypadku złożenia wniosku o 500 plus we wrześniu, pieniądze miały trafiać na konta z końcem listopada (z wyrównaniem za październik). Natomiast w przypadku wniosku złożonego w październiku, wypłata miała następować w grudniu (z wyrównaniem za październik i listopad).

Wiceminister odniósł się także do wpływu zwiększenia płacy minimalnej na przyznawanie świadczenia 500 plus.

- Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku nie będzie miała na razie żadnego znaczenia dla rodzica zarabiającego najmniej i samotnie wychowującego dziecko - zapewnił w programie "Bilans" Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

We wtorek Rada Ministrów zadecydowała, że minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł. To oznacza, że w przyszłym roku osoba, która będzie otrzymywała najmniejszą pensję, dostanie na rękę 1634 zł.

Te wyliczenie mogą niepokoić rodzica samotnie wychowującego dziecko i zarabiającego płacę minimalną. W takim przypadku zarobki będą za wysokie, aby móc otrzymać świadczenie z programu 500 plus przy obecnym kryterium finansowym (800 zł na osobę).