Schetyna: poszerzymy 500 plus

Odtwórz: Schetyna: poszerzymy 500 plus

W projekcie budżetu na 2019 rok rząd zaplanował blisko 22 miliardy złotych na świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. To mniej, niż na program przeznaczono w bieżącym roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że zmiana wynika z lepszej sytuacji rodzin. - Mniej osób ubiega się o świadczenie - powiedział w czwartek wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Wiceminister Michałkiewicz, który w czwartek odpowiadał na pytania posłów zadane podczas pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zwrócił uwagę, że planowane zmniejszenie kwoty na program Rodzina 500 plus w przyszłym roku wynika m.in. ze zmiany sytuacji rodzin. - Przede wszystkim wzrost wynagrodzeń powoduje, że mniej rodzin ubiega się o 500 plus, mamy także wyraźny spadek bezrobocia, więc faktycznie osób, które nie pracują, i których sytuacja była trudniejsza, jest coraz mniej - powiedział.

Nowa płaca minimalna a 500 plus. Ministerstwo tłumaczy Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyz... zobacz więcej »

Środki dla niepełnosprawnych

W 2018 roku na program przeznaczono około 24,5 mld zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel prawie 22 mld zł.

W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.



Michałkiewicz zaznaczył, że w 2019 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, przewidziana jest rezerwa na świadczenia wychowawcze. - Oczywiście gdyby były potrzebne większe środki, to jest możliwość wystąpienia do ministra finansów i uruchomienia środków z rezerwy budżetowej - dodał.

Zabezpieczone pieniądze

Michałkiewicz zapewniał, że w budżecie na 2019 rok zabezpieczone są pieniądze na podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego do 1583 zł. Zabezpieczone są środki na podwyżkę o 100 złotych specjalnego zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zabezpieczone są kwoty znowu o 100 złotych na zasiłki dla opiekuna - powiedział wiceminister.

Zaznaczył, że w przyszłorocznym budżecie są również przewidziane pieniądze na realizację programu "Za życiem". Chodzi o kwotę 633 mln zł.