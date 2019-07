Ekspresówka z Warszawy do Lublina dłuższa o 30 kilometrów

Ekspresówka z Warszawy do Lublina dłuższa o 30 kilometrów "Źródło: PAP, GDDKiA"

Odtwórz: Ekspresówka z Warszawy do Lublina dłuższa o 30 kilometrów

Odtwórz: Ekspresówka z Warszawy do Lublina dłuższa o 30 kilometrów

Kierowcy zyskali w czwartek kolejne 30 kilometrów drogi ekspresowej łączącej Warszawę z Lublinem. Wszystko za sprawą udostępnienia odcinka od końca obwodnicy Garwolina do węzła Ryki Północ. Inwestycja kosztowała około 840 milionów złotych.

- Oddajemy do dyspozycji kierowców i wszystkich tych, którzy przemieszczają się polskimi drogami, kolejny odcinek bezpiecznej, przewidywalnej, komfortowej drogi - powiedział podczas uroczystości otwarcia drogi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że kolejnym, 15-kilometrowym odcinkiem S17 omijającym Ryki, kierowcy pojadą pod koniec wakacji. Z kolei wcześniej, bo w połowie czerwca, oddano do ruchu 13 kilometrów drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód.

Nowy odcinek

Dwujezdniowa droga ekspresowa S17 od końca obwodnicy Garwolina do granicy z województwem lubelskim, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą pod trzeci, powstała w większości w miejscu starej drogi krajowej numer 17.

"Jedynie na wysokości Gończyc i Trojanowa biegnie po nowym śladzie, omijając od wschodu te miejscowości" - czytamy w komunikacie.

W ramach inwestycji powstały między innymi trzy węzły (Górzno, Gończyce i Trojanów), dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, 23 obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i nad nią oraz urządzenia ochrony środowiska.

Pierwsze auta pojechały nowym odcinkiem około godziny 17. "Jadą już pierwsze samochody" - poinformowała GDDKiA.



Na #S17 #Garwolin - #Ryki w jadą już pierwsze samochody na tej części trasy #Warszawa - #Lublin #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/q9gOPYg8kO — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) July 4, 2019





Ograniczenie prędkości

Na drodze oddanej do użytku w czwartek kierowców będzie jednak obowiązywało ograniczenie prędkości.

GDDKiA tłumaczy, że jest to związane "z trwającym jeszcze uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc oraz od granicy województwa mazowieckiego do węzła Ryki Północ".

Dlatego - jak dodano - jeszcze przez kilkanaście dni, będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu z przekreślonym oznakowaniem "eski". Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie kierowcy pojazdów osobowych będą mogli jechać z prędkością 120 kilometrów na godzinę.





Realizację odcinka od Garwolina do granicy województw podzielono na dwa mniejsze zadania: od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc o długości 12,2 kilometra oraz od obwodnicy Gończyc do granicy województw o długość 13 kilometrów. Oba odcinki budowała firma Budimex.

Łączny koszt realizacji tych dwóch odcinków, uwzględniający odszkodowania za przejęte nieruchomości, prace archeologiczne i wynagrodzenie nadzoru wyniósł około 840 milionów złotych. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 łączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i prowadzi ruch w kierunku Lwowa. Pomiędzy Kurowem a Piaskami przebiega na wspólnym odcinku z drogą ekspresową S12, tworząc główną oś transportową w województwie lubelskim. Na początkowym odcinku (od S8 do A2) droga ma stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy, część ekspresowej obwodnicy Warszawy.