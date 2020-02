Od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 złotych brutto, minimalne świadczenia mają wynieść 1200 złotych brutto. Przewidującą podwyżki ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podpisał w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł).

Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Minimum 70 złotych

W efekcie wejścia w życie nowych przepisów świadczenia do wysokości 1966,29 zł brutto wzrosną o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56 proc.



Jednocześnie podwyższony został do 1700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych.

Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.



Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.