Rząd szykuje dwa nowe projekty dotyczące świadczeń dla emerytów i rencistów. Jeden dotyczy zmiany zasad podwyżek w 2020 roku, a drugi - trzynastej i czternastej emerytury.

Podwyżki

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu, zapowiedziany jeszcze na 2019 rok projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada podwyżkę (od marca 2020) najniższych świadczeń z obecnych 1100 zł do 1200 zł brutto.

Prawo do najniższego gwarantowanego przez państwo świadczenia przysługuje, jeśli emerytura obliczana w oparciu o uzbierane składki wskazuje na niższą kwotę. Wówczas podwyższana jest do kwoty ustalonej na dany rok emerytury minimalnej. Warunkiem jest jednak staż ubezpieczeniowy - w przypadku kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn – 25 lat.

Rząd chce też, by minimalna podwyżka emerytur i rent w 2020 roku wyniosła 70 zł - niezależnie od wskaźnika obliczanego na podstawie ustawy. Wcześniej resort pracy wyjaśniał, że podwyżka o ustawowy wskaźnik oznaczałaby wzrost świadczeń o 3,24 proc. W takiej sytuacji ktoś, kto ma dziś 1300 zł brutto emerytury, dostałby ok. 42 zł brutto więcej, a ktoś, kto ma 1500 zł, ok. 48 zł.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podwyżkę minimalnej emerytury do 1200 zł brutto w trakcie przedwyborczej konwencji PiS we wrześniu. - W tej chwili najniższa emerytura wynosi 1100 złotych. Ten proces (podwyżek - red.) będzie kontynuowany, kolejna podwyżka – 1200 złotych minimalnej emerytury – mówiła europosłanka i była premier Beata Szydło we wrześniu.

Propozycja zmiany waloryzacji procentowej na kwotowo-procentową (z minimalną kwotą podwyżki) została zapisana w programie wyborczym PiS.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika także, że rząd planuje ustawową wypłatę trzynastej emerytury każdego roku, ponadto chce wypłacić dodatkowe świadczenie emerytalne (czternastkę) jednorazowo w 2021 roku.

"Czternastka" ma być wypłacana w terminie wypłaty emerytur przypadającym w listopadzie 2021 roku (z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r., w zależności od rodzaju świadczenia).

Świadczenie będzie w wysokości:

a) kwoty najniższej emerytury - dla osób, których wysokość emerytury lub renty nie przekracza kwoty 2700 zł,

b) kwoty najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą otrzymywanej wysokości emerytury lub renty a kwotą 2700 zł (nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury) - w przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2700 zł.

"Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe" - wyjaśniono w informacji zamieszczonej na stronie internetowej kancelarii premiera.