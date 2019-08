Rośnie liczba rezerwacji w hotelach pięciogwiazdkowych, spada w trzygwiazdkowych. Polska Izba Turystyki podała, że Polacy przyzwyczajeni do wyższych standardów wypoczynku za granicą, podobnych warunków szukają także w Polsce.

Według PIT wraz ze wzrostem wypoczywających w kraju i za granicą Polaków rosną ich oczekiwania wobec standardu. - Turyści oczekują dostępu do wi-fi, leżaków na plaży i przy basenie, bogatej oferty wycieczek fakultatywnych - mówi Ewa Kubaczyk, rzeczniczka PIT. Zaznacza, że za większy komfort Polacy decydują się płacić więcej.



- Polscy turyści przyzwyczajeni do wyższych standardów za granicą, podobnych warunków szukają coraz częściej także w Polsce, korzystając z obiektów z wyższej półki - podkreśla rzeczniczka PIT.

Wakacje all inclusive

Według ostatniego raportu Polskiej Izby Turystyki "Zagraniczne wakacje Polaków", w ubiegłym roku typowy polski turysta najchętniej wyjeżdżał na tygodniowe wakacje do hoteli o wysokim standardzie, korzystając z transportu lotniczego.

Według ostatniego raportu Polskiej Izby Turystyki "Zagraniczne wakacje Polaków", w ubiegłym roku typowy polski turysta najchętniej wyjeżdżał na tygodniowe wakacje do hoteli o wysokim standardzie, korzystając z transportu lotniczego.

- Zdecydowanie dominowała opcja all inclusive, którą wybierało ponad trzy czwarte klientów. To dzisiaj już standard, a nie luksus - stwierdziła. - W tym roku ten trend wydaje się wzmacniać - ocenia.



Kubaczyk zaznacza, że z majowych danych Travelplanet.pl (jednego z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Fly.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku) wynika, że mamy wyraźny wzrost rezerwacji wakacji w najwyższym, pięciogwiazdkowym komforcie (z 23 do 27 procent) przy niezmienionym właściwie poziomie rezerwacji hoteli 4-gwiazdkowych (nieco ponad 49 procent). Spadła za to popularność obiektów 3-gwiazdkowych (z 25 do 20 procent).

- To konsekwencja powrotu Turcji do czołówki najpopularniejszych kierunków, która uważana jest za kraj oferujący pięciogwiazdkowe hotele w najlepszych cenach - wyjaśnia.

- W Polsce rośnie popularność domków (19 procent), pensjonatów na wysokim poziomie (11 procent) i apartamentów (10 procent). Tych inwestycji – zwłaszcza nad morzem i w górach – w ostatnich latach jest coraz więcej - wskazuje.

Wydatki rosną

Jak dodaje rzeczniczka Izby, coraz wyższe wydatki na wakacje sprawiły, że segment turystyczno-noclegowy notuje w Polsce coraz lepsze wyniki.

Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki w ubiegłym roku liczba podróży krajowych polscy turyści sięgnęła 47,7 miliona (o prawie 4 procent więcej niż rok wcześniej), a wydatki turystów wyniosły blisko 27,7 miliarda złotych, co stanowiło wzrost o 14,5 procent rok do roku. - Wydaje się, że ten rok nie będzie gorszy - ocenia Ewa Kubaczyk.

Wskazuje za GUS, że "w pierwszym kwartale 2019 roku z noclegów skorzystało w Polsce około 6,7 miliona turystów, co daje wzrost o ponad 7 procent rok do roku".