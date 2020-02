Polacy coraz chętniej decydują się na wyjazdy z biurami podróży poza sezonem letnim. Tak wynika z "Raportu Podróżnika 2020", przygotowanego przez Travelplanet.pl. Wśród najpopularniejszych kierunków pozycję lidera w 2019 roku obroniła Grecja, jednak w tym roku niewykluczone są przetasowania w czołówce.

Travelplanet.pl (jeden z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Fly.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku) podsumował 2019 rok.

Jak czytamy, na wypoczynek polscy turyści wciąż decydują się przede wszystkim w sezonie letnim. Ale 2019 rok był kolejnym, w którym ten sezon coraz bardziej rozciągał się na miesiące wiosenne i jesienne.

Wczesne rezerwacje

Szczyt sezonu letniego 2019, czyli lipiec i sierpień, stanowił 32 procent wszystkich wyjazdów. To o 3 punkty procentowe mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wyjazdy w czerwcu i wrześniu miały podobny odsetek w porównaniu z 2018 rokiem - około 31 procent.

W 2019 roku sezon rozciągnął się natomiast w zauważalnym stopniu na październik. Zanotowano bowiem wzrost w porównaniu do października 2018 roku o 1,5 punktu procentowego - z 4,5 do ponad 6 procent.

"Wyższe ceny w lipcu i sierpniu oraz dostępność najpopularniejszych kierunków także jesienią sprawiły, że 'sezon wakacyjny' wydłużył się o miesiąc. Korzystne oferty w październiku oraz dobra pogoda w basenie Morza Śródziemnego przyciągały klientów poszukujących okazji. Niewykluczone, że tendencja ta utrzyma się również w 2020 roku" - ocenił, cytowany w raporcie, prezes Travelplanet.pl Robert Gołuński.

Z raportu wynika, że od kilku sezonów turyści rezerwują wakacje wyjątkowo wcześnie. W ubiegłym roku wakacje na więcej niż dwa miesiące przed wylotem zarezerwowało blisko 42 procent klientów biur podróży. Dla porównania w 2018 roku było to niecałe 38 procent. Z kolei wakacje last minute (na 10 i mniej dni przez wylotem) zarezerwowało niecałe 24 procent turystów wobec 31 procent w 2018 roku.

Wakacje 2020

Jak zauważono, dla turystów korzystających z usług biur podróży miniony rok stał pod znakiem ostrej rywalizacji Grecji i Turcji o palmę pierwszeństwa w rankingu krajów najchętniej wybieranych na wypoczynek.

Wakacje były droższe o 7 procent niż w 2018 roku. Średnia rezerwacja to 6026 zł wobec 5626 zł w 2018 rok, ale - jak dodano - "rok wcześniej ostra rywalizacja cenowa pomiędzy organizatorami wypoczynku zaowocowała ogromnymi przecenami".

Autorzy raportu podkreślili, że w 2019 roku do pierwszej dziesiątki najchętniej rezerwowanych kierunków nie wskoczył żaden nowy kraj. Pozycję lidera obroniła Grecja - 22,11 procent ogólnego ruchu turystycznego. Niewiele mniej, bo 20,44 procent ruchu przyciągnęła Turcja. Odsetek wyjazdów do tego kraju wzrósł o około 5 punktów procentowych.

"Słońce zachodzi nad Grecją. Choć finalnie obroniła tytuł najchętniej wybieranego kraju na wakacje, to 2019 rok zdecydowanie należał do Turcji. Co piąty polski turysta wybrał właśnie Turcję, gdzie za podobne pieniądze jak w Europie otrzymał wyższy standard wypoczynku" - wskazał, cytowany w raporcie, Robert Gołuński.

Z prognoz ekspertów wynika, że może dojść do zmiany lidera w 2020 roku. "Jeśli sytuacja polityczna będzie stabilna, możliwa jest utrata palmy pierwszeństwa przez Grecję na rzecz Turcji. Nowoczesna baza hotelowa z bogatą infrastrukturą i propozycjami skierowanymi do najmłodszych turystów sprawiają, że to Turcja wyrasta na najbardziej 'rodzinną' destynację" - podkreślił prezes Travelplanet.pl.

"Skłonność Polaków do wczesnego rezerwowania wakacji tylko uprawdopodabnia scenariusz, że rok 2020 upłynie w turystyce pod znakiem Turcji" - dodał.

Jak czytamy, turyści powracają również do Tunezji i Egiptu, które zanotowały awans o odpowiednio o 2 i 1 miejsce. Daleko im jednak do wyników sprzed dekady. "W wypadku Tunezji niecałe 4 procent wyjazdów to blisko cztery razy mniej niż ponad 15 procent w 2009. W tym czasie wyjazdy do Egiptu spadły dwukrotnie - z ponad 25 procent do 12,5 procent" - wskazano.









O raporcie

Raport stworzono na podstawie profilu klientów dokonujących zakupu wyjazdów wakacyjno-urlopowych za pośrednictwem: internetu, telefonicznego centrum rezerwacji oraz punktów obsługi klienta Travelplanet.pl. Analizą, obejmującą 2019 rok objęto grupę ponad 200 tysięcy turystów.