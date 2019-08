O tytuł królowej lata Grecja ostro rywalizuje z Turcją - wynika z raportu Travelplanet.pl. W lipcu Polacy najchętniej wybierali podróże na Półwysep Bałkański, teraz jednak sytuacja się odwróciła.

Według statystyk Travelplanet.pl (jednego z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Fly.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku), w sierpniu wakacje z biurami podróży zaplanowało blisko 17 procent więcej turystów niż w zeszłym roku.

W rezerwacjach na ten miesiąc rządzi Turcja. Do tego kraju wybiera się 24,2 procent turystów, którzy do 28 lipca zarezerwowali wakacje z biurem podróży. Oznacza to wzrost o 5,4 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Koszt wypoczynku w Turcji wynosi średnio 2672 złote za osobę.

Na drugim miejscu, z minimalną stratą, znalazła się Grecja. Odsetek turystów wybierających się w sierpniu do tego kraju wynosi 23,2 procent. To spadek o 5,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia 2018 roku.

Na najniższym stopniu podium sklasyfikowano Bułgarię - z udziałem na poziomie 16,6 procent. Pierwszą piątkę uzupełniają zaś: Hiszpania - 9,3 procent turystów oraz Egipt - 7,6 procent.









Najpopularniejsze kierunki w lipcu

Jak wynika z raportu, w lipcu mieliśmy do czynienia z utrzymaniem poziomu zeszłorocznych wyjazdów.

Z raportu wynika, że w ubiegłym miesiącu wypoczynek w Grecji wybrało 24,9 procent turystów podróżujących z biurem podróży. Dla porównania, w analogicznym okresie przed rokiem było to 31,3 procent. Koszt wyjazdu na osobę wyniósł 2715 złotych.

Na drugim miejscu znalazła się Turcja - 21,2 procent. Oznacza to wzrost o 6,6 punktu procentowego w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Koszt wyjazdu do Turcji był niższy od wypoczynku w Grecji o 22 złote.

Trzecie miejsce w lipcu należało do Bułgarii. Wakacje w tym kraju wybrało 17,4 procent podróżnych, co oznacza wzrost o 2,4 punktu procentowego. Wypoczynek w Bułgarii był o blisko 1000 złotych tańszy niż w czwartej w rankingu Hiszpanii.

Pierwszą piątkę uzupełnił Egipt z 7,6-procentowym udziałem. Tuż za pierwszą piątką w lipcu uplasowała się Tunezja. Wakacje w lipcu 2019 okazały się droższe w tym kraju aż o 275 złotych od osoby w porównaniu z ubiegłym rokiem ale wciąż kosztują znacznie mniej niż w Egipcie czy Turcji, a więc krajach gdzie turyści kupują wakacje w najwyższym, pięciogwiazdkowym standardzie.