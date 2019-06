Dwanaście pierwszych punktów ładowania samochodów elektrycznych uruchomiono na terenie Watykanu. Będzie ich w sumie dwadzieścia. To kolejna watykańska inicjatywa ekologiczna.

Pojawienie się punktów ładowania aut elektrycznych to rezultat porozumienia zawartego przez Gubernatorat Państwa Watykańskiego i amerykański koncern energetyczny Enel X.

Zmiany w garażu