Przedstawiciele biznesu, politycy oraz autorytety ze świata kultury i nauki wezmą udział w rozpoczynającym się w środę w Sopocie Europejskim Forum Nowych Idei. Jest to jedna z największych w naszym regionie konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

Podczas trwającego trzy dni forum zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, debat i rozmów.

Impreza co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników - przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej.

Tematy i goście

Tegorocznej imprezie towarzyszy hasło #CoBędzieJutro. Główne tematy EFNI zostały podzielone na trzy bloki: "Technologia i Praca", "Rynek i Gospodarka" oraz "Społeczeństwo i Europa".

W tym roku głównymi zagadnieniami będą: dezinformacja i zjawisko "fake news", mobilność i kompetencje przyszłości, odnawialne źródła energii, blockchain, telemetria, wpływ czynników środowiskowych na atrakcyjność inwestycyjną regionów, kształt Unii Europejskiej po tegorocznych wyborach do europarlamentu, brexit oraz Big Data.

Na EFNI 2019 do dyskusji dołączą m.in.: Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, Mai Chen, była dyrektora zarządu Bank of New Zealand, Salvatore Babones, socjolog z Uniwersytetu w Sidney specjalizujący się w ekonomii, polityce i społeczeństwie Chin i Stanów Zjednoczonych, Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Emer O'Connel, ambasadorka Irlandii w Polsce, Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska oraz Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.