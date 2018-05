Na jedną osobę w wieku powyżej 65 lat w Polsce przypadają cztery osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Wskaźnik obciążenia demograficznego według Eurostatu wynosi w naszym kraju 24,2 procent. To lepiej niż średnio w Unii Europejskiej, gdzie wynosi on 29,9 procent. Jednak jeszcze 10 lat temu było to 19 procent.

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że prawie co piąta osoba w Unii Europejskiej ma 65 lat i więcej (19,4 proc.). Stanowi to populację prawie 100 milionów ludzi. Przekłada się to na wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego, który w 2017 roku w krajach Wspólnoty wyniósł aż 29,2 proc. Innymi słowy, na jedną osobę w wieku 65 lat lub więcej przypadały mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym.

Jesteśmy w połowie stawki