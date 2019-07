Nierówności dochodowe w Polsce pogłębiają się. Liczba najbogatszych rośnie o jedną czwartą w ciągu roku, a w tym czasie zwiększa się zasięg ubóstwa - informuje w czwartkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", według danych Izby administracji skarbowej najwięcej osób zamożnych, których dochód do opodatkowania w 2018 roku przekroczył milion złotych, rozliczało się na Mazowszu. W Warszawie było to 8600 osób.



Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", według danych Izby administracji skarbowej najwięcej osób zamożnych, których dochód do opodatkowania w 2018 roku przekroczył milion złotych, rozliczało się na Mazowszu. W Warszawie było to 8600 osób.

"W metropolii warszawskiej PKB na jednego mieszkańca jest ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej" - czytamy w dzienniku.

Szybki wzrost

"Rozpędzona gospodarka sprzyja bogaceniu się i tak już zamożnych osób, skoro grupa milionerów tak szybko rośnie. W ciągu czterech ostatnich lat zwiększyła się o ponad połowę, bo jeszcze w 2015 r. najbogatszych było nieco ponad 19,5 tys. Dziś to ok. 31,5 tys." - wyjaśnia gazeta.



"Skoro liczba milionerów tak szybko przyrasta, a równocześnie zwiększa się zasięg ubóstwa, o czym przed kilkunastoma dniami informował GUS, to mamy sygnał wskazujący na rosnące nierówności dochodowe" - informuje "DGP".

