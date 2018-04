Rząd przyjął w czwartek projekt specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jak mówił pełnomocnik rządu Mikołaj Wild, w połowie maja mają zakończyć się badania lokalizacyjne, które pokażą, gdzie może powstać lotnisko. - Lokalizacje, które są najbardziej prawdopodobne, będą zlokalizowane również poza gminą Baranów. Mówimy też o gminie Wiskitki i Teresin - poinformował.

Jak informował CIR, specustawa ma pozwolić na "budowę i eksploatację rentownego, innowacyjnego węzła transportowego, który (...) uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata".

Na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild powiedział, że w połowie maja mają zakończyć się badania lokalizacyjne, które pokażą, gdzie może powstać Centralny Port Komunikacyjny.

- Jesteśmy już na końcówce badań lokalizacyjnych, a kolejnym krokiem będzie wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów, które wyznaczy gminy, bądź ich części, w których te lokalizacje będą się znajdować - wskazał. - Z tych terenów wojewoda aktem prawa miejscowego wykreśli dwie lokalizacje, na których będą prowadzone szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami - będzie tam ograniczone wydawanie pozwoleń na budowę - tłumaczył Wild.



- To jest taki mechanizm, który ma zapobiec obrotowi spekulacyjnemu - dodał zaznaczając, że wojewoda będzie miał możliwość zwalniania z takich zakazów, "jeżeli byłaby taka potrzeba, a nie burzyłoby to prac inwestycyjnych".



- Lokalizacje, które są najbardziej prawdopodobne, będą zlokalizowane również poza gminą Baranów. Mówimy też o gminie Wiskitki i Teresin - powiedział pełnomocnik rządu. Podkreślił, że nie jest to "stanowcze rozstrzygnięcie, ponieważ badania lokalizacyjne, przeprowadzane przez firmę doradczą, wciąż jeszcze nie zostały zakończone".

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu rada gminy Baranów podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Uchwała trafiła teraz do oceny wojewody mazowieckiego. Jak mówił wójt Gminy Baranów Andrzej Kolek, termin ewentualnego referendum to 17 czerwca.

Kształt portu lotniczego

Wild wskazywał, że najpierw zostanie wybranych dwóch doradców, którzy przygotują studium wykonalności, czyli przygotują parametry portu lotniczego tak, by były "jak najbardziej efektywne ekonomicznie i społecznie". Koniec prac nad studium wykonalności - jak wskazał - powinien zbiec się z końcem prac nad decyzją środowiskowo-lokalizacyjną.

Ponadto w tym roku może zostać rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną.

Wild powiedział, że w trakcie uzgodnień dotyczących CPK zwiększono zakres udziału mieszkańców w procedowaniu projektu. - Wprowadzono również możliwość występowania przez pełnomocnika do spraw CPK do prezesa Rady Ministrów o przyznawanie emerytur specjalnych dla rolników - poinformował.



Jak wyjaśnił dotyczy to sytuacji, gdzie wywłaszczenie dotykałoby rolnika, a ten nie decydowałby się na zamianę swojej ziemi na inną i ryzykowałby tym utratę uprawnień emerytalnych. - W tym zakresie, żeby zniwelować obciążenia dla rolników, pełnomocnik uzyskuje możliwość wystąpienia do prezesa Rady Ministrów o przyznanie takiej specjalnej emerytury - tłumaczył.



- Ponadto, w sytuacji, kiedy rolnik korzysta z dopłat unijnych i w sytuacji, w której byłby zobowiązany zwrócić dopłaty, spółka celowa będzie pokrywała uszczerbek z tym związany. Z tego rodzaju problemami zwracali się do nas mieszkańcy i władze Baranowa i postanowiliśmy się nad tym pochylić w ustawie - powiedział Wild.

Wild pytany, ilu właścicieli może dotyczyć kwestia wywłaszczenia powiedział, że zostały przeprowadzone pewne analizy jednak ostateczne dane na ten temat będzie można przedstawić po zakończeniu analiz lokalizacyjnych.

Jak dodał, do 2020 roku będą prowadzone negocjacje i sytuacje wywłaszczenia będą występować tylko, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia.

"Nowa trasa Warszawa-Łódź"

Wiceminister przypomniał, że na mocy ustawy zostanie powołana "spółka celowa i przejmuje ona funkcję kierownika programu, czyli operacyjnego zarządzania programem, w skład którego wchodzi budowa samego portu Solidarność, ale też budowa 800 kilometrów tras kolejowych oraz koordynacja innych działań inwestycyjnych prowadzonych między innymi przez PKP PLK czy GDDKiA".

Wiceminister pytany o to, jak będzie przebiegała modernizacja i budowana tras kolejowych wskazał, że "to jest program, którego jak największa część będzie realizowana do 2027 roku". - Do 2027 roku chcemy zbudować nową trasę Warszawa-Łódź. Chcemy pouzupełniać sieć kolejową. Natomiast o kolejności i zakresie rozbudowy sieci kolejowej będą decydowały takie względy jak możliwość zapewnienia finansowania unijnego czy możliwości budżetowe - zaznaczył.



"Nowe trasy kolejowe są budowane w standardzie 200-250 kilometrów na godzinę, natomiast co do modernizowanych tras przyjęliśmy zasadę, że chcemy osiągnąć prędkość 160 kilometrów na godzinę" - powiedział. Dodał, że "przy założeniu takich parametrów jesteśmy w stanie osiągnąć cele koncepcji przygotowania CPK, czyli dojechać z CPK do największych miast Polski w 2-2,5 godziny, poza Szczecinem, z którym uruchomimy intensywne połączenia lotnicze". - Rzeszów jest również w zasięgu dwóch godzin, natomiast - jeśli nowa trasa do Rzeszowa nie zostanie wybudowana, to oczywiście również zakładamy połączenia lotnicze Rzeszów-Warszawa - podsumował Wild.

Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet około 100 milionów. Ma on powstać na około 3000 hektarów gruntów.