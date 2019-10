Największe redukcje w historii czekają amerykański sektor bankowy. Przez postęp technologiczny i automatyzację w ciągu 10 lat pracę ma stracić nawet 200 tysięcy osób - donosi Bloomberg.

- Banki i firmy finansowe z USA wydają rocznie 150 mld dolarów na technologie - więcej niż jakikolwiek inny sektor. Adaptacje nowych technologii wiązać się będą z redukcją kosztów. Połowa wydatków związanych z prowadzeniem banku wiąże się zaś z wypłatami dla pracowników - wskazał starszy analityk holdingu finansowego Wells Fargo Mike Mayo.

Masowe zwolnienia

Z raportu firmy wynika, że o jedną piątą do nawet jednej trzeciej zmniejszone zostaną w najbliższej dekadzie kadry odpowiadające za działania zaplecza administracyjnego, oddziałów bankowych, centrów telefonicznych czy działania korporacyjne. Mniej zagrożone zwolnieniami mają być osoby na stanowiskach technicznych, sprzedażowych, reklamowych i doradczych.



- Doświadczymy wielkiej zmiany w funkcjonowaniu centrów kontaktowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych - wskazał partner w firmie Deloitte Michael Tang. - Już teraz widzimy pierwsze oznaki tego w przypadku chatbotów, niektórzy nie wiedzą nawet, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją, bo tylko odpowiadają na pytania - dodał.

Mayo, podobnie jak kadry menedżerskie, konsultanci i inni obserwatorzy rynku, przewiduje ogromne redukcje w zatrudnieniu w sektorze finansowym. Firma doradcza McKinsey w maju prognozowała, że można spodziewać się zwolnień nawet jednej trzeciej pracowników mających styczność z klientem (ang. front-office), którzy zawsze dotąd uznawani byli za najbardziej wartościowych dla tego typu firm.



Zatrudnienie we front-office w bankowości inwestycyjnej i segmencie giełdowym w 2018 r. spadło piąty rok z rzędu - wynika z danych firmy Coalition Development. W zeszłym miesiącu przedsiębiorca Martin Chavez, odpowiedzialny za przekształcenie banku Goldman Sachs w lidera technologicznego, wskazywał, że każdy pracownik operujący instrumentami finansowymi niedługo będzie musiał umieć też kodować, by odnieść sukces na Wall Street.