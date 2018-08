W budowlance pracuje więcej pracowników z wykształceniem średnim i wyższym niż z zawodowym lub podstawowym - wynika z raportu firmy badawczej Spectis. To pierwszy taki przypadek w historii polskiego sektora budowlanego.

Z badania zatytułowanego "Rynek budowlany w Polsce 2018-2025" opracowanego przez firmę Spectis wynika, że w pierwszym kwartale tego roku po raz pierwszy w historii polskiego budownictwa liczba pracowników z wykształceniem średnim lub wyższym przewyższyła liczebność pracowników z wykształceniem podstawowym lub zawodowym.

Dlaczego?

Twórcy badania piszą, że "w ciągu minionej dekady w tym obszarze na rynku pracy dokonała się więc prawdziwa rewolucja". Jeszcze w 2007 roku osoby z wykształceniem średnim i wyższym stanowiły mniej niż 40 procent procent pracowników sektora budownictwa. Dziś ich udział przekroczył 50 procent.



Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego z firmy Spectis wyjaśnia, że zmiana to efekt przekształceń w polskim systemie edukacji.



- Znacząco rośnie udział licealistów i studentów przy jednoczesnym spadku popularności szkół zawodowych. W rezultacie, coraz częściej nawet pracownicy fizyczni lub techniczno-fizyczni, mają wykształcenie średnie a czasem nawet wyższe - powiedział tvn24bis.pl Bartłomiej Sosna i dodaje, że do wzrostu liczby pracowników z wyższym lub średnim wykształceniem przyczyniła się również postępująca mechanizacja, lepsza logistyka, czy stosowanie coraz bardziej innowacyjnych materiałów budowlanych.



- Wszystkie tego typu zmiany przekładają się na mniejszą pracochłonność. W tym obszarze wciąż jednak pozostaje wiele możliwości usprawnień, takich jak technologia BIM, druk 3D, wykorzystanie dronów czy nawet zastosowanie na szerszą skalę budownictwa prefabrykowanego - dodał.

Źródło: Spectis Struktura zatrudnienia w budownictwie według wykształcenia w procentach w latach 2007-2018

Pracownicy wolą etat

Z badania wynika również, że pomimo wzrostu wynagrodzeń w polskim sektorze budowlanym w pierwszym kwartale tego roku liczba jego pracowników spadła o ponad 1 procent rok do roku do poziomy niższego niż 1,2 miliona osób.



Co ciekawe, ze względu na wzrost płac (rzędu 8-10 proc. rok do roku) odnotowano również spadek liczby pracujących "na własny rachunek". Zdaniem twórców raportu to efekt tego, że część osób zrezygnowała z samozatrudnienia i zadowoliła się dobrze płatną pracą na etacie w profesjonalnych przedsiębiorstwach budowlanych.



Badanie "Rynek budowlany w Polsce 2018-2025" pokazuje również, że obecnie firmom bardzo trudno jest pozyskać pracowników. "W pierwszym kwartale tego roku liczba osób bezrobotnych uprzednio pracujących w budownictwie wyniosła zaledwie 67 tys. osób, wobec 120 tys. rok wcześniej i aż 240 tys. w latach 2012-2014. W praktyce dla pracowników oznacza to, że aby w obecnej sytuacji rynkowej stracić pracę w budownictwie, trzeba się naprawdę postarać." - czytamy w raporcie.