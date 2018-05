Na autostradzie A2 między węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny powstanie trzeci pas ruchu. Zgodę na budowę wydał wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Inwestycja na odcinku o łącznej długości około 15,7 kilometra ruszy w 2019 roku i ma potrwać około 1,5 roku. Jak poinformował tvn24bis.pl Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więcej niż dwa pasu ruchu w jednym kierunku ma obecnie 200 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych.

Wojewoda wielkopolski podpisał dwie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na dobudowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Krzesiny.

Wojewoda podjął decyzję po rozpatrzeniu wniosków inwestora, spółki Autostrada Wielkopolska.

Kiedy początek prac?

- Dobudowa trzeciego pasa stanowi ważny element autostrady A2, będącej głównym ciągiem komunikacyjnym wschód-zachód na terenie naszego województwa oraz całego kraju. Usprawni to przejazd samochodów osobowych i ciężarowych przez odcinek autostradowej obwodnicy miasta, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz usprawni ruch samochodowy na włączeniach z dróg ekspresowych S5 i S11 - powiedział w poniedziałek Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie mostu nad rzeką Wirynką do trzech pasów ruchu dla każdej jezdni, wydłużenie przejazdów awaryjnych, wykonanie oraz regulację wysokościową nawierzchni przy kolumnach alarmowych, a także wymianę barier ochronnych oraz przebudowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

Szybciej do granicy z Czechami. Nowa obwodnica oddana do użytku Kierowcy mogą w pełni korzystać z obwodnicy Kłodzka w województwie dolnośląskim,... zobacz więcej » Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA) Zofia Kwiatkowska poinformowała, że budowa trzeciego pasa ruchu powinna ruszyć wiosną przyszłego roku. Wyjaśniła, że po uzyskaniu przez decyzję wojewody waloru ostateczności ogłoszony zostanie przetarg. Wyłonienie wykonawcy inwestycji powinno nastąpić jesienią. Budowa ruszy wiosną przyszłego roku i powinna potrwać około 1,5 roku.



- Niestety, będzie to musiało tyle potrwać, bo inwestycja będzie prowadzona przy normalnym ruchu samochodów autostradową obwodnicą Poznania; ruch będzie się odbywał dwoma zwężonymi nitkami - powiedziała Kwiatkowska.

Nie pierwszy taki odcinek

Jak poinformował tvn24bis.pl Krzysztof Nalewajko z biura dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie będzie to pierwszy tego typu odcinek w Polsce.

Trzy lub więcej pasów ruchu są już między innymi w okolicy Warszawy na A2 od węzła Pruszków do węzła Konotopa i dalej jako S2 do węzła Puławska lub S8 do końca obwodnicy Marek, a także na A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego i w obrębie aglomeracji śląskiej (węzeł Zabrze Północ do węzła Żory).

Ponadto chodzi o krótkie odcinki: A2 w obrębie węzła Łódź Północ, S6 w obrębie węzła Karczemki, S7 w okolicy Skarżyska Kamiennej.

Jak poinformowała GDDKiA, w sumie około 200 kilometrów dróg klasy A i S (autostrady i drogi ekspresowe) ma więcej niż dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

Miliony kierowców

Rocznie z obwodnicy stolicy Wielkopolski korzystają blisko 22 miliony kierowców, a większość pokonuje tę trasę bezpłatnie, poruszając się w ramach skrajnych węzłów Poznań Wschód i Poznań Zachód.



Liczący przeszło 13 kilometrów odcinek obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Komorniki i Krzesiny oddano we wrześniu 2003 roku. Inwestycję zrealizowała GDDKiA, utrzymaniem obwodnicy zajęła się AWSA. Budowa obwodnicy trwała 4 lata, a jej całkowity koszt wyniósł 884 miliony złotych.



Obecnie skrajne węzły autostradowej obwodnicy Poznania stanowią otwarte w 2012 roku węzły Poznań Zachód i Poznań Wschód. Od tego czasu odcinek, który kierowcy mogą pokonywać nieodpłatnie, został wydłużony do 25 kilometrów.